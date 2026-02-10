我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉舒華近期在台灣行程滿檔。（圖／IG@yeh.shaa_）

人氣女團i-dle台灣成員葉舒華，今（10）日清晨搭機回到台灣、悄悄現身桃園國際機場，入境時，她走VIP通關入境，全程看起來心情輕鬆、愉悅，被身邊媒體詢問「本次是否回台過年」，為此她親切回應「回來工作。」舒華以一身休閒造型亮相，身穿帶有聖誕氛圍的灰色毛衣搭配牛仔褲，臉上畫著淡妝的她看起來氣色極佳，吸引許多現場媒體與粉絲目光，入境時，舒華走的是VIP通道，面對守候的媒體也展現親和一面，主動揮手致意，現場氣氛相當溫馨。對於此次行程是否是特地回家過年，舒華僅簡短回應表示：「回來工作」，態度一如既往地低調，沒有多說其他安排，但在農曆年前回到台灣，也讓人猜測會待到過年後才回韓。事實上，舒華近來在台灣有許多演藝活動，她於去年底正式接下桃園市觀光大使身分，並拍攝多支宣傳影片，為家鄉觀光宣傳注入年輕活力；而在今年2月初，她再添新代言，受邀成為電商的品牌代言人，展現穩定上升的人氣與影響力。除了個人活動備受矚目，i-dle團體行程同樣引發粉絲高度關注，官方日前宣布巡迴演唱會「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」的海外首站就在台灣，她們將於3月7日站上台北大巨蛋開唱，本次演唱會將讓i-dle成為首組登上大巨蛋舉辦演唱會的女子團體，門票開賣後瞬間秒殺，吸引許多歌迷購票入場。