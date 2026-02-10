我是廣告 請繼續往下閱讀

最近很多關於勇士終於交易送走「苦命」Jonathan Kuminga，勇士換進220公分長人Kristaps Porzingis調整戰力評論，所有聲量和網路評論都在為苦命叫屈。網路聲量和驚人關注力這種特殊現象，是AI社群世代人云亦云趨勢，幾乎一面倒向苦命+同情苦命。苦命身上滿滿天賦，每個人都看得出來也的潛力和未來上限很高，只是勇士生四年多，苦命大概只打一半球，另外一半直接被教練放在板凳上，大多數評論是「教練不喜歡他」。Jonathan Kuminga跟隊友相處都很棒，驚人爆發力+天賦，場上表現也偶有亮點，所有人都認為他會是未來明星球員，上限值得期待。我也認為Steve Kerr可以多用他，他需要時間養成，需要給他更多比賽壓力和成長空間。但苦命的三分球和投籃一直不好，他也沒辦法長時間扛大前鋒更多扛下防守責任，更沒有展現他可以打無球，打好更多空手跑動和二波籃板機器能力。但苦命三分命中率只有3成2，他的外線和防守都可以被其他勇士角色球員取代，這是苦命最致命弱點。上季2024-25球季苦命打球情緒和角色開始有波動，教練也經常不用他，苦命賽季打了47場，場均15.3分還是很夠水準，但三分球只有3成命中率，苦命還是扛不下Draymond Green那種全方位防守角色，外線沒有精進，空位跳投把握性太低，更重要的還是不習慣也不喜歡打無球。苦命喜歡持球進攻、得分，投籃、防守明顯幫不上團隊和教練想要目標，無球威脅和跑動都不符團隊節奏，勇士陣中多的是一堆不計代價想要拚命矮後衛，苦命很快被取代，這就是現實和真相。我也看到什麼勇士「雙時間軸」理論，意思是勇士在贏球、爭冠路上，同時在養出未來王朝接班人，Jordan Poole、James Wiseman、Jonathan Kuminga、Moses Moody都是延續勇士王朝未來團隊。四年多來苦命並沒有證明他的躍進和突破，他一直游離在勇士無球團隊和Steve Kerr體系之外，自成一格，只有進攻沒有防守，只有天賦體能沒有投籃，只有打自己習慣籃球，沒有展現他融入團隊、幫助團隊那種「兼容和彈性」。苦命可能沒有得到足夠機會和空間去證明自己，但他不是有機會，更重要的是苦命攻防和無球、投籃表現還真都沒有進化，他的表現和投入還不是值得重視的球員。