最近很多關於勇士終於交易送走「苦命」Jonathan Kuminga，勇士換進220公分長人Kristaps Porzingis調整戰力評論，所有聲量和網路評論都在為苦命叫屈。苦命是真苦命，勇士教練Steve Kerr不愛他更不用他，害他過去四年在勇士進步停滯，沒打出明星身手和價值，還是苦命言過其實，只會打自己籃球和天賦球，球迷、媒體、網友給了苦命所有溫暖和情感。
網路聲量和驚人關注力這種特殊現象，是AI社群世代人云亦云趨勢，幾乎一面倒向苦命+同情苦命。
苦命身上滿滿天賦，每個人都看得出來也的潛力和未來上限很高，只是勇士生四年多，苦命大概只打一半球，另外一半直接被教練放在板凳上，大多數評論是「教練不喜歡他」。
Steve Kerr不是笨蛋，執教需要的不只是經驗、球商、應變、人格魅力，更重要的是人和。
Jonathan Kuminga跟隊友相處都很棒，驚人爆發力+天賦，場上表現也偶有亮點，所有人都認為他會是未來明星球員，上限值得期待。
我也認為Steve Kerr可以多用他，他需要時間養成，需要給他更多比賽壓力和成長空間。但苦命的三分球和投籃一直不好，他也沒辦法長時間扛大前鋒更多扛下防守責任，更沒有展現他可以打無球，打好更多空手跑動和二波籃板機器能力。
2023-24賽季是苦命勇士四年多生涯打最好一季(生涯第三季)，賽季打了76場其中46場先發，場均16.1分，感覺就是要開始爆發樣子。但苦命三分命中率只有3成2，他的外線和防守都可以被其他勇士角色球員取代，這是苦命最致命弱點。
上季2024-25球季苦命打球情緒和角色開始有波動，教練也經常不用他，苦命賽季打了47場，場均15.3分還是很夠水準，但三分球只有3成命中率，苦命還是扛不下Draymond Green那種全方位防守角色，外線沒有精進，空位跳投把握性太低，更重要的還是不習慣也不喜歡打無球。
苦命喜歡持球進攻、得分，投籃、防守明顯幫不上團隊和教練想要目標，無球威脅和跑動都不符團隊節奏，勇士陣中多的是一堆不計代價想要拚命矮後衛，苦命很快被取代，這就是現實和真相。
我也看到什麼勇士「雙時間軸」理論，意思是勇士在贏球、爭冠路上，同時在養出未來王朝接班人，Jordan Poole、James Wiseman、Jonathan Kuminga、Moses Moody都是延續勇士王朝未來團隊。
過去三年Jordan Poole被交易放棄，逐漸消失在網路關注焦點，曾被視為未來真命天子七呎長人James Wiseman早就消失在聯盟，Moses Moody只是單純角色球員，Jonathan Kuminga一直被期待進化、養成，勇士老闆Joe Lacob更喜歡想要留下來做為未來勇士棟樑。
四年多來苦命並沒有證明他的躍進和突破，他一直游離在勇士無球團隊和Steve Kerr體系之外，自成一格，只有進攻沒有防守，只有天賦體能沒有投籃，只有打自己習慣籃球，沒有展現他融入團隊、幫助團隊那種「兼容和彈性」。
苦命可能沒有得到足夠機會和空間去證明自己，但他不是有機會，更重要的是苦命攻防和無球、投籃表現還真都沒有進化，他的表現和投入還不是值得重視的球員。
Jonathan Kuminga不是苦命，他是沒有達標，未來球星之路依舊困難重重。
我是廣告 請繼續往下閱讀
苦命身上滿滿天賦，每個人都看得出來也的潛力和未來上限很高，只是勇士生四年多，苦命大概只打一半球，另外一半直接被教練放在板凳上，大多數評論是「教練不喜歡他」。
Steve Kerr不是笨蛋，執教需要的不只是經驗、球商、應變、人格魅力，更重要的是人和。
Jonathan Kuminga跟隊友相處都很棒，驚人爆發力+天賦，場上表現也偶有亮點，所有人都認為他會是未來明星球員，上限值得期待。
我也認為Steve Kerr可以多用他，他需要時間養成，需要給他更多比賽壓力和成長空間。但苦命的三分球和投籃一直不好，他也沒辦法長時間扛大前鋒更多扛下防守責任，更沒有展現他可以打無球，打好更多空手跑動和二波籃板機器能力。
上季2024-25球季苦命打球情緒和角色開始有波動，教練也經常不用他，苦命賽季打了47場，場均15.3分還是很夠水準，但三分球只有3成命中率，苦命還是扛不下Draymond Green那種全方位防守角色，外線沒有精進，空位跳投把握性太低，更重要的還是不習慣也不喜歡打無球。
苦命喜歡持球進攻、得分，投籃、防守明顯幫不上團隊和教練想要目標，無球威脅和跑動都不符團隊節奏，勇士陣中多的是一堆不計代價想要拚命矮後衛，苦命很快被取代，這就是現實和真相。
我也看到什麼勇士「雙時間軸」理論，意思是勇士在贏球、爭冠路上，同時在養出未來王朝接班人，Jordan Poole、James Wiseman、Jonathan Kuminga、Moses Moody都是延續勇士王朝未來團隊。
四年多來苦命並沒有證明他的躍進和突破，他一直游離在勇士無球團隊和Steve Kerr體系之外，自成一格，只有進攻沒有防守，只有天賦體能沒有投籃，只有打自己習慣籃球，沒有展現他融入團隊、幫助團隊那種「兼容和彈性」。
苦命可能沒有得到足夠機會和空間去證明自己，但他不是有機會，更重要的是苦命攻防和無球、投籃表現還真都沒有進化，他的表現和投入還不是值得重視的球員。
Jonathan Kuminga不是苦命，他是沒有達標，未來球星之路依舊困難重重。