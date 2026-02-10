我是廣告 請繼續往下閱讀

▲理科太太（左）邀請到藝聲（右）擔任公司年度代言人。（圖／記者葉政勳攝影）

網紅「理科太太」陳映彤2021年於台灣創立保健品牌，今（10）日邀請到SUPER JUNIOR成員藝聲出席記者會。理科太太受訪時被問到公司業績，她直言這幾年幾乎都翻倍成長，新產品也會賣到美國，為了犒賞10多名員工她霸氣說：「我們員工年終是自己填，他們填多少我就給多少。」總金額超過百萬。理科太太邀請到藝聲擔任公司年度代言人，去年SUPER JUNIOR在台北開唱時，她準備9萬份產品應援，高雄場也準備了好幾萬份。被問到是否因此業績翻倍？她笑說「業績很不錯」，連續好幾年業績都翻倍。對此，理科太太為了犒賞員工，表示「我們員工年終是自己填，他們填多少我就給多少」，坦言有員工填超過10萬、年終獎金總共發出超過百萬，讓全場記者羨慕不已。2021年宣布離婚的她，目前將重心放在工作上，透露工作已經安排到2028年，理科太太提到今年計畫說：「新產品也會去到美國。」理科太太砸重金邀請SUPER JUNIOR的藝聲和Red Velvet的JOY雙代言，先前坦言光是在韓國幫2位代言人拍照片、錄宣傳訪談影片就花了半年，不否認花費超過8位數。之後是否會與其他代言人合作？理科太太賣關子說「再等幾個月」，鬆口也是韓國人，至於是男生還是女生？則因保密協議暫時還不能透露，讓人相當期待。