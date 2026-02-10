中央氣象署今（10）日下午針對桃園至台南、花蓮、金門等10縣市發布「低溫特報」，由於天氣較乾，「輻射冷卻」影響，明（11）日清晨至上午氣溫偏低，局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請特別注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：11日晨至11日上午
🟠黃色燈號（平地低溫10度以下）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣、金門縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
