▲賴清德與李洋做運動。（圖／總統府提供）

農曆春節期間，總統賴清德特別邀請運動部長李洋共同進行居家健康操。賴清德表示，考量民眾在過年期間吃很多東西，因此特別邀請李洋親自示範、教大家做運動，鼓勵國人在家也能輕鬆運動，藉此長保身體健康。賴清德與李洋一同示範居家健康操，從暖身、伸展、深蹲、單腳站立等動作，訓練身體的活動度、平衡感與核心肌群。賴清德表示，有些動作跟舞蹈一樣；李洋則說，這套健康操是很好的居家運動，在居家狀況下能夠進行微小的動幅，保持身體的活動度，也非常適合全家人一起做。賴清德表示，過年期間，大家應該吃很多東西，因此邀請李洋教大家做運動。李洋說，透過健康操，大家可以在日常居家狀況下進行，保持運動的好習慣，對身體有好處，邀請大家與他一起「每日三十分鐘」，一起運動。賴清德重申，政府成立運動部，其中一個目的就是要推動全民運動，鼓勵大家在農曆春節期間，利用健康操在家裡輕鬆運動、長保健康。