▲康康（左）幫7歲女兒辦婚禮，為女兒留下紀念，很溫馨。（圖／康康提供）

59歲資深藝人康康今（10）日現身為胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會彩排，儘管工作滿檔，但他表示身體亮紅燈，近期飽受長骨刺之苦，不過拒絕動刀，怕變成半身不遂，目前只靠復健苦撐。而年近花甲之年的他，談起剛滿7歲的小女兒可說是鐵漢柔情，他今年2月才剛為愛女舉辦了一場「夢幻婚禮」。康康表示，因為擔心自己年紀大了，女兒結婚那天他不一定能參與，但能為女兒留下紀念。康康表示，女兒童言童語，說想要嫁給爸爸，所以他和太太就一起辦了一個和爸爸一起進場的婚禮場面，影片在網路上討論度高，粉絲都覺得康康真的是寵女狂人，康康表示，之後他還打算要年年幫女兒辦一場，「我明年就60歲了，我不知道女兒什麼時候結婚，我怕她結婚時我不在了，她還有很多影片可以使用。」康康近期因主持節目《綜藝一級棒》收視亮眼，連帶尾牙、廟會與婚禮邀約不斷，一口氣接了約20場活動，荷包賺滿滿。但也因過度操勞，頸部骨刺問題加劇。被問及為何不開刀治療？康康發揮幽默本色，開起圈內人才能開的地獄哏玩笑：「醫生說目前復健吃藥就好，我擔心萬一開刀沒弄好半身不遂，我就要跟阿吉仔大哥做好朋友。」為了養家活口，他表示目前就是乖乖復健，預計忙到15日開始放年假，22日就會開工繼續拚。雖然今年沒有個人專場，但康康以嘉賓身分力挺好友胡瓜與吳宗憲的演唱會。他表示，吳宗憲的演唱會檔期剛好撞上一場高價的廠商春酒邀約，他一度試探問吳宗憲能不能只去一場，因為春酒酬勞遠高於嘉賓的情義價。但為了多年的兄弟情誼，他推掉商演，選擇站台力挺老友，展現演藝圈難得的有情有義。談及今年、明年計畫，康康眼神發亮。明年即將迎來出道30週年，同時也是他60歲大壽，加上父母也將邁入90歲高齡，讓他萌生攻小巨蛋念頭。他計畫申請明年5月29日的小巨蛋檔期，當作送給自己的60歲生日大禮。康康驚喜透露，已有好友承諾將分別投資1000萬與500萬台幣支持他圓夢，讓他信心大增，不過他也笑說：「希望朋友不是喝醉酒隨便說說。」他表示，這場演出主要還是自負盈虧，也被他視為演藝生涯最後一場大型演唱會，希望能順利實現夢想。