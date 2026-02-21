我是廣告 請繼續往下閱讀

西班牙銀元的起源

西班牙銀元的規格

西班牙銀元的影響

美元（Dollar）是當今居之無愧的全球貨幣，但是你知道嗎？真正的初代全球貨幣其實是西班牙銀元（Spanish Dollar），美元的英文名字就是從西班牙銀元脫胎而來，白銀打造的西班牙銀元，象徵著西班牙無敵艦隊在殖民時代曾經的輝煌，也開啟了全球化貿易時代的序幕。西班牙銀元又被稱為「八里亞爾」（piece of eight），最早出現於15世紀末至16世紀初，當時西班牙從墨西哥和秘魯等「新世界」帶回大量白銀，源源不絕的白銀幫助西班牙成為殖民時代的全球強權，也成為西班牙銀元背後最堅實的支撐。西班牙銀元由純銀製成，白銀的價值走遍天下都能受到認可，這使得西班牙銀元能夠在各國、甚至各大洲之間流通，因為大家都清楚知道它的確切價值，在許多地方，西班牙銀元甚至比本國流通貨幣更受到信任，這讓西班牙銀元成為全球首個用於貿易與商業的通用貨幣，以前所未有的方式連結了世界經濟。西班牙銀元直徑約38毫米，重量約27克，一面是西班牙國徽，另一面是赫拉克利斯之柱（Pillars of Hercules）的圖樣，赫拉克利斯之柱是希臘神話中，被大力士赫拉克利斯立於直布羅陀海峽的兩座岩石，標誌著通往歐洲以外未知世界的門戶，也是西班牙文化中積極向外探險的象徵。西班牙銀元上印有拉丁語格言「Plus Ultra」，亦即通向更遠方，這是對西班牙在殖民時代發起全球探險的致敬，也訴說出權力、發現與財富彼此緊密相連的時代精神。西班牙元對全球貿易網絡的影響深遠，它幫助建立了至今仍在使用的全球貿易標準，各國透過使用通用貨幣，互相貿易往來變得更加容易，不受各自的本地貨幣限制，為現代全球化經濟奠定基礎。西班牙元樹立了銀本位制的範例，成為之後金本位制的先河，而在近代世界，當美國開始創建自己的貨幣美元時，也是以西班牙銀元作為模範。