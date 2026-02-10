我是廣告 請繼續往下閱讀

在人工智慧基礎建設浪潮帶動下，台灣2025年GDP成長率遠超各機構預期，這波浪潮延續到今年，美國銀行（BofA）在週二發布的報告，將台灣今年的經濟成長率預估由原先的，4.5%上調至 8%，原因是台灣企業所生產的科技硬體，面臨全球強勁需求仍持續未斷。根據彭博報導，美國銀行幾乎將其對台灣今年經濟成長的預測提高一倍，即使在 2025 年受惠於 AI 建設投資而出現強勁成長之後，仍加入一連串上調預測的行列。報導提到，包括皮曉青（Xiaoqing Pi）在內的分析師於週二發布的報告，美銀將今年台灣經濟成長率預估從 4.5% 上調至 8%，去年台灣國內生產毛額（GDP）成長 8.63%，成為自2010 年以來成長最快速。美銀表示，此次上調反映了對台灣以科技為驅動力的成長持續抱持樂觀態度，多項近期事態發展也強化這一趨勢，包括匯率趨於穩定、與美國達成的貿易與投資協議，以及科技企業支出的增加。法國興業銀行也將 2026 年台灣經濟成長預測從 3% 上調至 6.3%。該行經濟學家Michelle Lam在報告中指出，預期台灣以科技帶動的出口將再度迎來強勁的一年。這些金融機構加入高盛集團、巴克萊等機構的行列，即使台灣經濟去年已創下全球最大經濟成長率之一，仍進一步轉趨樂觀。台灣主計總處近日表示，第四季經濟成長率超過 12%，為 1987 年以來最快。美銀指出，基於通膨情況尚算溫和、服務業薪資停滯、非科技產業疲弱，以及房地產市場持續降溫等因素，預期台灣央行在 2026 年不會調升政策利率。