農曆春節進入倒數，各家進入年菜最後準備階段，美式賣場好市多也成為搶購年菜的一級戰區，就有網友在臉書社團發問「過年年菜好市多推薦買什麼？」，肉類、熟食成為最多人討論的品項，其中必買包括「烤雞」、「紹興醉雞腿」都是不少主婦推薦必買清單，而好市多即起至2月15日前，有推出新春年菜加碼優惠，包括牛排、花雕雞、萬巒豬腳最多再省150元。
好市多年菜選哪款？主婦推薦清單一覽
根據網友於「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」。留言區中肉類、熟食成為最多人推薦的品項，包括德國豬腳、醉雞腿、烤雞、烤雞翅輪番被點名，平常就熱賣的「烤雞」也不缺席成為主婦必買清單。
其中不少網友推薦「元地莊 紹興醉雞腿」，紛紛表示「醉雞，選我沒錯」、「醉雞腿」、「德國豬腳、醉雞腿」。且即起原價496元可現折95元，每盒只要374元，成為網友熱推清單。
被點名的還有「鼎泰豐絲路豬腳」、「鮮煮藝的羊肉爐」、「叻沙，湯的或盒裝粉包都好吃」、「老協珍佛跳牆」。擔心人潮眾多的，網友也可以除夕夜當天再去最後補貨「除夕夜當天下午人不多，也不擁擠」。
好市多新春年菜特價！海鮮、花雕雞都優惠
好市多即起至2月15日也加碼推出新春年菜優惠，包括「紹興醉雞腿」現折95元；「美國特選無骨牛小排火鍋片」每公斤現省150元。
圍爐餐桌必買的還有「大冷凍極品花雕雞」每盒現折100元；「萬巒豬腳」每盒現折100元；「北海道熟凍帶軟帆立貝」每包現折170元。
家樂福情人節咖啡買一送一，買家電加碼送折價券
家樂福則是助攻浪漫情人節，即起至2月14日前，賣場內有大杯濃郁美式、大杯濃厚拿鐵同品項買一送一，在2月24日前購買指定小家電/3C商品，使用20點OPENPOINT支付再加碼送200元家電商品電子折價券，單筆最高送200元。
