華航1月合併營業177.99億元，寫下歷年同期次高；長榮航空1月合併營收達199.26億，同樣寫下歷年1月次高。星宇航空則是42.15億元，客運部分月增4%，看好2月寒假及農曆年前旅遊需求暢旺，將進一步推升客運營收。星宇航空1月總營收為42.15億元，其中客運營收為34.30億元、月增4%；貨運營收為3.95億元，年增35%，電子零組件與AI伺服器相關產品出貨維持穩定，帶動營運表現。星宇航空在首架A350-1000抵台後，預計今年將再迎來五架A350-1000，成為推展北美及歐洲長程市場的主力機種。隨著機隊擴張，航網可逐步拓展至北美東岸、歐洲，首條歐洲航線台北-布拉格已規劃在下半年開闢。此外，星宇航空也持續拓展台中機場基地布局，除現有台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點外，2、3月將陸續開航宮古島、東京、熊本，將使台中出發航線增加至9條，為中南部旅客提供更多商務及度假選擇。華航集團1月份合併營業收入為177.99億元，寫下歷年同期次高。其中客運營收108.28億元，較前月成長0.14%，適逢跨年與寒假，以東京成田、東京羽田、首爾、曼谷與清邁及紐澳等航點深受旅客喜愛，載客率皆達9成以上。看好今年全球旅運市場熱絡，華航自3月29日起桃園-釜山增為每週18班；4月2日起桃園-布拉格增至每週3班，並同步推出布拉格機場－德勒斯登接駁巴士服務，首月免費試搭；8月5日起桃園-紐約也增至每週5班。貨運部分，華航1月貨運收入53.73億元，較去年同期增幅1.81%。2月農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，整體向上趨勢明顯，華航將密切關注國際航空貨運市場變化，把握節前鋪貨需求，調度航網運力，提升整體營收及獲利表現，以穩固收益。長榮航空1月客運營收達131.88億元，貨運營收達43.88億元，合併營收達199.26億元，客運營收及合併營收皆為歷年1月次高。客運方面，1月上旬為歐美長線的傳統旺季，受惠於歐美聖誕假期收假，以及美國消費性電子展商務與參展旅客需求，歐美長程航線票價及載客率仍維持高檔。此外，今年部分大專院校因學制調整提早進入寒假，帶來第一波旅遊人潮，東北亞航線載客率已接近客滿，曼谷、清邁、宿霧、峴港等熱門旅遊航點載客率亦高達9成，其他各航線亦逐步走高，整體訂位動能強勁。長榮航預估2月春節假期將再迎來新一波的旅遊高峰。貨運方面，元旦假期後，隨著工廠陸續復工，市場需求自1月中旬起緩步增溫，AI伺服器、半導體產品、網購電商及生鮮食材出貨穩定，雖受北美東岸天候不佳，影響1月底部分航班運航，整體貨運營收維持穩健表現，長榮航空將持續機動調整貨機運力及運用客機腹艙運能，推升貨運營收。