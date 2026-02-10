今年轉戰韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，是台灣首位韓職「亞洲外援」，在接受韓媒《朝鮮體育》採訪時，王彥程分享自己學會如何分辨「哥」與「前輩」的差異，「聽說是以8歲為基準，差8歲以內叫『哥』，8歲以上就要尊稱為『前輩』。」韓媒透露是強打者姜白虎告訴他的。王彥程也向球迷喊話，「我是那種球迷應援越熱烈，就越能發揮力量的投手。」
王彥程本季轉戰韓職 成台灣首位韓職「亞洲外援」
24歲的王彥程過去以育成球員的身份效力日本職棒（NPB）東北樂天金鷲，一直等待轉為支配下的機會，不過韓職本季開放各隊1位亞洲洋將名額，王彥程決定離開日職，成為韓職史上首批「亞洲外援」，年薪從300萬日圓（約60萬新台幣）成長到10萬美元（約315萬新台幣）。據韓媒《朝鮮體育》報導，韓華隊是在補強前洋投龐塞（Cody Ponce）的過程中發現並關注到王彥程。
為了備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），王彥程在春訓首日的牛棚練投，就投了多達80球，令在場眾人驚訝。王彥程解釋，「第一次牛棚投了80球，第二次投了99球。這本來就是我的訓練風格，在日本時也曾有過首日就投100球的紀錄，目前身體狀況管理得很好，沒有下滑。」
王彥程學會分「哥」與「前輩」 姜白虎親授8歲差基準
談到與球隊這段期間的春訓，王彥程笑說：「球隊氣氛非常好，我適應得很快。」他表示，隊上的老大哥柳賢振很照顧他，「完全感覺不到年齡差距，給了我很多幫助。」韓媒形容王彥程是一位具備中文、台語、日文及英文等「四聲道」語言能力的才子。在採訪過程中，王彥程在日文基礎上夾雜著「前輩」、「哥」等簡單的韓語。日常生活中，日文流利的隊友金鍾守、金瑞鉉是王彥程主要的溝通橋樑。
談到「哥」與「前輩」的分別，王彥程笑著說，「在日本只要球打得好就是王，我想美國應該也差不多？相比之下，韓國的學長弟關係似乎比日本更嚴格一點。」王彥程接著表示，「聽說是以8歲為基準，差8歲以內叫『哥』，8歲以上就要尊稱為『前輩』。」《朝鮮體育》透露，這並非韓華隊內的特殊規定，而是今年透過FA轉隊至韓華隊的強打者姜白虎告訴他的。
王彥程最終未能進入中華隊30人名單，將專心準備新球季，「目前正以先發投手的調整，最重要的是希望能度過一個健康的出道球季。」他也對韓華球迷喊話，「我是那種球迷應援越熱烈，就越能發揮力量的投手。」
