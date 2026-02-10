2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將於3月開打，中華隊教練團為讓選手提前進入比賽狀態、實際感受球迷進場實戰氛圍，將於2月13、14日於高雄澄清湖棒球場邀請台鋼雄鷹舉辦自辦練習賽，2場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費），歡迎球迷朋友踴躍進場，近距離感受中華隊球星風采，一起為Team Taiwan加油！
中華隊2月13日、14日中午13點自辦熱身賽 交手台鋼雄鷹
自辦練習賽開放球迷免費入場觀賽，2月11日中午12點起於ibon售票系統開放領取入場券，每人限領2張，僅收票券平台手續費30元，免費票券嚴禁轉售。觀眾席只開放內野區域。13日平日中午開放內野下層6,000張，14日假日中午開放內野上下層共1萬2000張，其中下層為對號入座，上層為自由入座。
2日賽事皆於下午1點開打，並於中午12點開放球迷入場。由於賽事為練習賽性質，相關調度安排與戰術模擬將依現場實際執行狀況為主。
本次練習賽為中華隊以比賽方式進行訓練的重要環節，期盼透過實戰測試與交流對戰磨合戰力，並邀請球迷進場讓球員感受實戰氛圍。誠摯邀請球迷進場為球員加油，一同感受中華隊備戰期間的熱血氛圍，與Team Taiwan攜手迎接即將到來的經典賽。
📍2026年第6屆WBC世界棒球經典賽中華隊自辦熱身賽
索票時間：2026年2月11日（三） 中午12點
入場時間：2026年2月13日、14日（六） 中午12點
開賽時間：2026年2月13日、14日（五） 中午13點
票價：免費入場（需索取入場券，每人限領2張）
📍中華隊自辦熱身賽索票連結：請點這
⚾️2026年第6屆WBC世界棒球經典賽中華隊自辦熱身賽Q&A：
🔶Q：旅外球員會參加嗎？
🔷A：不會，由於旅美、旅日球員都返回母隊報到備戰新賽季春訓，熱身賽中華隊陣容將以中職球員為主。
🔶Q：2場熱身賽會有轉播嗎？
🔷A：不會，此次熱身賽僅開放球迷入場觀賽，並無提供轉播服務。
🔶Q：2場熱身賽會有應援團應援嗎？
🔷A：不會，此次熱身賽為戰術模擬演練。
🔶Q：2場熱身賽票價多少？
🔷A：免費，但因為ibon索票，需要支付30元手續費。
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單所屬聯盟：
🇯🇵日職組5人：
古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可、張峻瑋
🇺🇸美職組9人：
林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓、Jonathon Long、李灝宇、鄭宗哲、Stuart Fairchild
🇹🇼中職組15人：
胡智爲、張奕、陳冠宇、林凱威、鄭浩均、曾峻岳、林詩翔、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、陳傑憲、陳晨威
⚾️無所屬1人：
林家正
更多經典賽相關新聞：
經典賽／日、韓接連傳傷兵！WBC靈活規定 讓教頭雖頭痛但不絕望
經典賽／金河成沒滑倒也不能打WBC？韓媒：保險門檻恐怕才是關鍵
