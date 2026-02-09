2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，韓國隊陣中主力游擊手、目前效力於亞特蘭大勇士隊的金河成，先前因在韓國街頭不慎於冰面上滑倒，導致右手中指肌腱撕裂接受手術，確定趕不上3月賽事。不過根據韓國媒體《Mania Report》的報導分析，即便金河成沒有發生這次意外，他想要順利披上太極旗戰袍出征，恐怕也難過大聯盟指定保險公司那關。
金河成沒跌倒也難打經典賽 原因卡在「保險」審核
據《Mania Report》報導，事實上，金河成並非單一案例，日前波多黎各雙星、紐約大都會隊球星林多爾（Francisco Lindor）以及休士頓太空人隊的柯瑞亞（Carlos Correa），都傳出因為「保險拒保」而被迫放棄參賽。由於本屆經典賽的保險審核機制極為嚴苛，對於有傷病史且領有高薪的球員，保險公司往往會祭出天價保費或直接拒絕承保，藉此降低理賠風險。
《Mania Report》分析，金河成目前的處境，恰巧踩在保險公司的所有地雷區上，他在2024年底曾動過右肩關節唇手術，雖然在2025年球季順利回歸，但整季下來仍有大腿後側肌群與腰部的零星傷勢。加上金河成休賽季才剛與勇士隊簽下1年2000萬美元（約6.32億新台幣）的合約，這對保險公司來說，一旦他在國際賽再次受傷，面臨的風險與理賠金額將相當驚人。
報導中直言，保險公司本屆的態度極其強硬，考慮到林多爾僅是因肘部清創手術紀錄就被拒保，金河成的肩膀重傷史，極大機率會在行政審查階段就被刷掉。也就是說，即便沒有那場「滑倒意外」，金河成在行政程序上恐怕也難逃被迫缺陣的命運。
金河成專心面對新球季 休賽季再挑戰自由球員市場
對於金河成的缺席，韓國隊總教練柳志炫先前受訪時也坦言，金河成的受傷確實對戰力造成極大折損。不過，這也並非全是壞消息，同為大聯盟球星的「風之孫」李政厚，保險問題已順利解決，以韓國隊隊長身份領軍出征，這也顯示李政厚的健康狀態與合約條件成功通過了保險公司的嚴苛審核。
金河成目前已完成手術，預計復原期長達4到5個月。對他而言，今年球季結束後將再次挑戰自由球員市場，優先把傷養好、迎接2026年大聯盟球季，或許才是最現實的考量。
