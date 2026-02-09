韓國職棒（KBO）韓華鷹隊投手文東珠（Dong Ju Moon）近期因肩膀疼痛，與2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）擦肩而過，根據韓國媒體《OSEN》報導，文東珠檢查結果為右肩發炎，並非嚴重傷勢，不過至少需要1週的休息才能重啟訓練，韓國隊總教練柳志炫6日受訪時表示，文東珠肩膀不適的狀況早在1月30日就知情，在不確定的因素下，最終只能割捨。
文東珠牛棚投球肩膀不適 檢查結果為右肩發炎
韓華隊近期在澳洲墨爾本進行新賽季春訓，文東珠在牛棚練投時肩膀持續感到疼痛，於2月6日暫時返回韓國接受檢查，2月7日完成醫院檢查後，已於2月8日再次出發前往澳洲。據韓國媒體《OSEN》報導，針對文東珠的檢查結果，韓華隊表示，「檢查結果顯示，文棟柱的右肩有發炎症狀並引起疼痛，醫師建議需要針對發炎進行管理與休息。」
關於文東珠後續行程，韓華隊說明，「為了控管發炎症狀，文東珠在2月9日抵達墨爾本後，將先休息幾天，之後再重啟訓練。」文東珠的肩膀狀態為單純發炎，並非嚴重傷勢，預計在經過休息與治療、炎症消退後，便能重新投入訓練。
可能對中華隊先發人選之一 文東珠因肩傷無緣經典賽
文東珠於1月中旬參與了經典賽韓國隊在塞班島的第一階段集訓，當時他曾表示身體狀態良好。隨後在1月底跟隨韓華隊前往澳洲春訓，並在春訓開始一週後進入牛棚練投，他在2月1日完成了春訓第2次牛棚，以速球為主投22球。
文東珠曾樂觀表示，「今年的進度比去年快得多。去年在澳洲時只投了1次牛棚，進度較慢；今年在第2個循環就能進入第2次練投，我認為這是一個積極的信號。」當時文東珠被視為韓國隊此次經典賽王牌投手，甚至高機率對中華隊先發，是韓國隊能否重返8強的重要人物。
然而，文東珠原定於2月4日進行第3次牛棚，卻在熱身過程中感到肩膀疼痛而無法投球。最終，他在2月6日公佈的經典賽韓國隊30人名單中遭到除名。
柳志炫1週前就知道文東珠狀況 狀態存疑只能割捨
《OSEN》指出，事實上，文東珠的肩膀異常早在1月30日就被發現，韓國隊總教練柳志炫在6日的記者會上解釋，「韓華球團在30日連繫過我們，表示文東珠原定的第1次牛棚因身體狀況不佳而未能進行。雖然他在1日恢復牛棚且當時疼痛已消失，但在4日準備牛棚前的接球練習時，疼痛再次復發，且據傳痛感比1月30日更強。球團表示他至少需要休息5到7天。」
距離經典賽開賽不到1個月，文東珠能否恢復正常比賽狀態存疑，柳志炫提到除名理由時表示，「在休息1週的情況下，一切都必須從頭開始。以目前的狀態來看，判斷他很難展現正常的投球水準。」
