距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到1個月，中華隊在預賽C組的勁敵韓國隊，卻接連面臨傷勢困擾，繼金河成（Ha Seong Kim）、宋成文（Sung mun Song ）後，文東珠（Dong Ju Moon）、崔在勳（Jae hoon Choi ）接連掛傷號，也讓相隔17年晉級複賽的目標蒙上陰影，韓國媒體《OSEN》以「WBC傷兵惡夢，晉級第2輪沒問題嗎？」作為標題，顯示出對韓國隊的擔憂。
韓國隊難組「完全體」 大聯盟三、遊因傷退出
自柳志炫接任經典賽韓國隊總教練以來，接連遭遇傷兵惡夢，目前已有4名選手因傷無法出賽，即便30人名單中有4位美籍韓裔球員，但始終無法以「完全體」出賽。首先是大聯盟球星金河成，他在1月中旬待在韓國期間，因路面結冰滑倒導致右手中指受傷。亞特蘭大勇士隊表示，「金河成右手中指腱裂傷，已在美國接受手術，預計恢復需要4到5個月。」
再來是剛與聖地牙哥教士隊簽下4年1500萬美元合約的宋成文，1月在主訓練期間遭遇側腹肌受傷，診斷需要4週以上復健，也因此提早退出韓國隊，2位核心內野戰力的離隊，對韓國隊有不小的打擊。
文東珠、崔在勳掛傷號 韓媒擔憂韓國隊戰力
沒想到距離正式名單公佈前，韓國隊再傳出壞消息，王牌投手文棟珠近期在澳洲春訓牛棚練投時感到肩膀疼痛。經檢查為右肩發炎，需要休息後才能再投球。柳志炫總教練解釋，「文棟珠在4日練投前的傳接球練習中疼痛復發，且比1月30日那次更嚴重。至少需要休息5到7天，判斷他很難在3月初的比賽中展現正常水準。」
在文棟珠之後，韓國隊資深捕手崔在勳手指出現骨折，韓華鷹表示，「崔在勳在守備練習中右手被球擊中，經當地醫院X光檢查確認為右手指骨折，預計需3到4週康復。」韓國隊名單中本來就只有朴東原與崔在勳2名捕手，在距離正賽剩下不到1個月之際，崔在勳的受傷讓更換選手變得不可避免。
韓國隊一連串的壞消息，也讓韓媒《OSEN》擔憂，闖進相隔17年的複賽目標，是否會因此產生變數，並以「WBC傷兵惡夢，晉級第2輪沒問題嗎？」作為標題。韓國隊在3月5日首戰捷克隊，隨後依序對戰日本隊、中華隊及澳洲隊。
