2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）各國最終30名單才剛敲定，沒想到韓國隊、日本隊隨即陷入「傷兵困擾」。根據韓國媒體《朝鮮體育》報導，日本隊強投平良海馬與韓國隊主力捕手崔在勳，皆在名單公布後傳出傷情，讓原本規劃好的戰力佈署出現變數。不過與FIFA世界盃等其他國際大賽相比，經典賽對於更換人選的規定相對「靈活」，讓教練團即便頭痛也不至於絕望。
平良海馬、崔在勳趕不上預賽 日、韓教練團勢必要換人
事實上，日本隊投手平良海馬是在春訓期間感到左小腿不適，經診斷為肌肉輕微損傷。儘管傷勢復原預估僅需2到3週，但考慮到投手的調整狀況，日本球界普遍認為平良極大機率無法趕上下個月初的經典賽預賽。日本隊總教練井端弘和目前已鎖定西武獅隊隅田知一郎或中日龍的央聯救援王松山晉也作為遞補人選。
另一方面，由柳志炫總教練領軍的韓國隊也沒能倖免，韓華鷹主力捕手崔在勳驚傳手指骨折，由於復建期至少需要1個月以上，確定無緣本屆賽事。柳志炫預計將從備選名單中，挑選合適的人選與朴東原搭檔。面對突如其來的傷兵潮，2隊教練團雖然頭痛，但還不至於絕望。
經典賽傷兵換人夠靈活 選手不用帶傷打到底
《朝鮮體育》直言，與FIFA世界盃等其他國際大賽相比，經典賽對於名單更換的規定相對「靈活」。根據經典賽規章，即便最終30人名單已經上繳，只要向大會提交正式的醫生診斷證明與意見書，獲得許可後即可更換人選。甚至在大賽進行期間，若有球員發生傷情，經過相同程序，球隊依然被允許徵召替補球員。
而這項規定的初衷，是考量到經典賽舉行時間正值大聯盟春訓，為了降低球員受傷對母球團資產的損害，並讓各國能維持頂尖戰力。
