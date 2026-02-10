世界棒球盛事2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）即將在3月點燃戰火，各國如火如荼備戰中。不過，根據美國媒體《The Athletic》報導，本屆賽事在規則上將有重大調整，為了與美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）現行節奏接軌，這屆經典賽將首度引進「投球計時器」；至於引發廣泛討論的「ABS（自動好壞球挑戰系統）」，則確定暫不列入本屆規範。美媒也擔心，大聯盟捕手離開母隊3週，錯失適應ABS的黃金期。
考慮賽事公平性 本屆經典賽不採用ABS系統
根據《The Athletic》報導指出，雖然今年被視為大聯盟全面實施ABS系統的關鍵年，且本屆經典賽場地休士頓太空人隊、邁阿密馬林魚隊主場早已具備相關技術設備，但考量到參賽國家的普及性，官方最終決定踩下煞車。
報導分析指出，目前參與WBC的國家中，僅有韓國職棒（KBO）有大規模實施ABS系統的實戰經驗。對於日本職棒（NPB）或其他國家的選手來說，這套系統仍相對陌生。大聯盟官方官員透露，為了維持賽事公平性，不希望球員在還沒準備好的情況下就接觸這套系統，因此決定本屆暫不使用。
經典賽不採用ABS挑戰 美媒擔心大聯盟捕手錯過適應期
然而，這項決定也讓部分大聯盟捕手面臨挑戰。包括美國隊重砲捕手勞雷（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith），以及委內瑞拉老將培瑞茲（Salvador Perez）等人，在春訓期間本應適應ABS挑戰系統，卻因參與經典賽而必須離開母隊3週，這段時間的「適應真空期」，是否會影響他們新球季回到大聯盟後的接捕與挑戰策略，成為球界關注的焦點。
相較於ABS的暫緩，投球計時器（Pitch Clock）則確定將在今年經典賽亮相。規則將完全參照大聯盟標準「壘上無人時15秒」、「壘有人時18秒」。雖然日本職棒目前尚未正式引進計時器，但國際賽使用計時器已非首見，東京巨蛋也已完成硬體設備的安裝與測試。
本屆經典賽預計於3月5日由東京賽區率先開打，隨後休士頓、邁阿密及波多黎各聖胡安賽區也將接力登場。最終的準決賽與冠軍賽，將在3月15日至17日於邁阿密展開巔峰對決。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／日、韓接連傳傷兵！WBC靈活規定 讓教頭雖頭痛但不絕望
經典賽／金河成沒滑倒也不能打WBC？韓媒：保險門檻恐怕才是關鍵
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《The Athletic》報導指出，雖然今年被視為大聯盟全面實施ABS系統的關鍵年，且本屆經典賽場地休士頓太空人隊、邁阿密馬林魚隊主場早已具備相關技術設備，但考量到參賽國家的普及性，官方最終決定踩下煞車。
報導分析指出，目前參與WBC的國家中，僅有韓國職棒（KBO）有大規模實施ABS系統的實戰經驗。對於日本職棒（NPB）或其他國家的選手來說，這套系統仍相對陌生。大聯盟官方官員透露，為了維持賽事公平性，不希望球員在還沒準備好的情況下就接觸這套系統，因此決定本屆暫不使用。
經典賽不採用ABS挑戰 美媒擔心大聯盟捕手錯過適應期
然而，這項決定也讓部分大聯盟捕手面臨挑戰。包括美國隊重砲捕手勞雷（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith），以及委內瑞拉老將培瑞茲（Salvador Perez）等人，在春訓期間本應適應ABS挑戰系統，卻因參與經典賽而必須離開母隊3週，這段時間的「適應真空期」，是否會影響他們新球季回到大聯盟後的接捕與挑戰策略，成為球界關注的焦點。
相較於ABS的暫緩，投球計時器（Pitch Clock）則確定將在今年經典賽亮相。規則將完全參照大聯盟標準「壘上無人時15秒」、「壘有人時18秒」。雖然日本職棒目前尚未正式引進計時器，但國際賽使用計時器已非首見，東京巨蛋也已完成硬體設備的安裝與測試。
本屆經典賽預計於3月5日由東京賽區率先開打，隨後休士頓、邁阿密及波多黎各聖胡安賽區也將接力登場。最終的準決賽與冠軍賽，將在3月15日至17日於邁阿密展開巔峰對決。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／日、韓接連傳傷兵！WBC靈活規定 讓教頭雖頭痛但不絕望
經典賽／金河成沒滑倒也不能打WBC？韓媒：保險門檻恐怕才是關鍵
更多「2026經典賽」相關新聞。