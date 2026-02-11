我是廣告 請繼續往下閱讀

虎航1月營收寫歷史次高，主要因去(2025)年1月適逢寒假與農曆春節9天連假，假期票價基期不同所致。虎航表示，看好農曆新年前東北亞賞雪及寒假、228連續假期、WBC棒球經典賽等延續效益，2026年第一季開春可望再創佳績。虎航去年1月營收16.92億元，為歷史單月最高；今年1月自結單月營收16.59億元，為歷年次高、年減約1.9%，主要因去年1月適逢寒假與農曆春節9天連假，假期票價基期不同所致；今年1月班次較同期增加15.2%，且平均載客率九成以上。另，歷史單季最高為去年第一季46.28億元，第二高為2024年第三季44.22億元。台灣虎航董事長黃世惠與營運長賴俊廸上週在新加坡航空展，正式與空中巴士簽約，針對4架自購機及4架購機選擇權完成簽約儀式。透過A321neo優異燃油效率落實ESG減碳目標，預計2033年達成30架規模，平均每座位成本將降低11.2%。虎航也把獲利共享，打造航空業指標性的幸福企業。日前董事會拍板發放平均10.6個月績效獎金，並全體調5.3%，吸引近2,400名應試者應徵空服員職缺，同時，也啟動商用機師（CPL）、運務員及內勤職缺徵才，配合1月起實施「每年7日福利補休」，展現重視員工平衡生活的企業承諾，以最優秀的人才團隊迎接未來新機隊交付後的運能爆發。在積極擴編的同時，台虎同步優化航網效能，3月30日起將開航台中-沖繩航線，由桃園、台中、台南、高雄全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利佈局，成為全台唯一達成此航網的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。台灣虎航擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，旅客可隨時隨地透過網路領取電子登機證，大幅節省機場排隊時間。也預計在今年首季推出「Team Tiger」會員訂閱制，提供每季或每月等彈性方案，讓虎迷可以月付方式輕鬆享有免費來回機票及優先登機、優先行李等權益。