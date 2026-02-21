我是廣告 請繼續往下閱讀

2014年春天，一群年輕人翻過立法院圍牆，坐上議場主席台，成為台灣民主史上難以抹去的一幕。這場被稱為「太陽花學運」的行動，表面上是反對《海峽兩岸服務貿易協議》，實際上卻是長期制度失靈、世代焦慮與政治不信任的集中爆發。從立法院內燈火通明整整24天，到街頭數十萬人的怒吼，這場運動不僅擋下了一項爭議協議，也深刻改變了台灣此後十年的政治走向。服貿爭議並非一夕成形，2013年6月，馬英九政府與中國簽署服貿，內容涵蓋金融、電信、出版、醫療、文化等多個服務業別，政府一再強調這是「互利互惠」，能替台灣產業打開市場，但協議細節繁雜，許多產業影響評估未公開，引發中小企業、文化界與青年族群的不安。立法院審查過程更是火上加油，服貿協議原定逐條審查，卻在朝野高度對立下多次停擺。2014年3月17日，國民黨立委張慶忠在內政委員會僅用不到30秒，宣布「服貿協議已逾審查期限，視為完成審查」，隨即送交院會存查。這一動作被反對者形容為「黑箱、偷渡、強行闖關」，也被視為程序正義的全面崩壞。在此之前，台灣社會已歷經野草莓運動、反媒體壟斷、洪仲丘事件等一連串公民抗爭，青年世代對政治菁英的不滿早已累積。服貿爭議成為引爆點，讓「反黑箱」迅速轉化為「捍衛民主」的集體情緒。2014年3月18日晚間，反服貿學生與公民團體在立法院外集結，原本只是在濟南路上舉行「守護民主之夜」例行抗議，卻在得知服貿將直接送院會後情勢急轉。晚間約9點，部分抗議者突破警方防線，門窗也在混亂之中遭打破，人群瞬間湧入議場，佔領主席台，並試圖用座椅封鎖各入口，隨後在內部展開靜坐。抗議學生發表《318青年佔領立法院，反對黑箱服貿行動宣言》，正式展開佔領立法院行動，並透過社群媒體即時直播議場內狀況，驚人的是，凌晨4時的時間，仍有4萬8千名觀眾在線上關注。行動代表提出三大訴求，包括退回服貿協議、建立兩岸協議監督機制、召開公民憲政會議。警方數度嘗試清場未果，立法院長王金平則以「不流血、不動用警力」為原則，讓佔領行動持續下去。議場內，學生自發分工，設立醫療、物資、翻譯與發言系統；議場外，聲援群眾日夜聚集，立法院周邊道路癱瘓，太陽花學運不再只是校園抗議，而是迅速升高為全國政治事件。隨著佔領時間拉長，政府與學生的對立愈發尖銳，總統馬英九多次發表談話，強調服貿不能退回，且認為佔領國會「違法、傷害民主」，拒絕正面回應學生訴求。這種態度不僅未能平息抗爭，反而激起更多不滿。3月23日晚間，部分抗議者轉向行政院，試圖擴大抗爭壓力，警方隨即出動鎮暴警力，強制驅離群眾，水柱、警棍與流血畫面透過媒體與網路傳遍全台，震撼社會。這場清場行動被視為政府失控的象徵，也讓原本觀望的民眾大量倒向學生一方。學生運動代表林飛帆、陳為廷，號召民眾一起站上凱達格蘭大道，舉行「330反服貿遊行」集會；3月30日，反服貿、捍衛民主的大遊行登場，凱道與周邊道路擠滿人潮，主辦單位宣稱超過30萬人參與，成為台灣近年最大規模的街頭運動之一，民意壓力全面成形，政府再也無法忽視。僵局延燒數週後，4月6日終於出現突破點，立法院長王金平在未事前張揚的情況下，親自進入遭佔領的議場，面對學生公開表示，在《兩岸協議監督條例》完成立法前，立法院不會處理服貿協議。這番承諾被視為具有制度效力的政治表態，也被外界解讀為國會體系對行政權力的制衡回應。王金平的說法提供了一個退場條件，學運團隊隨即展開內部討論，評估運動是否已達成「阻止服貿黑箱闖關、迫使制度改革成為政治共識」的階段性目標。4月7日，佔領行動的決策小組正式對外宣布，將於4月10日撤離立法院，但強調這不是結束抗爭，而是將戰場轉向制度與社會監督。4月10日晚間，學生在議場內舉行最後一次集會，宣讀《人民議會意見書》，回顧運動初衷、檢討行動爭議，並呼籲公民持續參與民主。隨後，在數萬名群眾包圍立法院、燈海與掌聲中，學生和平走出議場，為長達24天的佔領行動畫下句點。服貿協議此後未再推動，太陽花學運也正式成為台灣民主史上的重要轉折頁。