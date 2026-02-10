我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成（右）與舊愛劉容嘉（左）分手後仍是朋友，她擔任《功夫》首映會的主持人。（圖／記者嚴俊強攝）

▲黃立成（左）與九把刀攜手推出3億台幣大片《功夫》。（圖／記者嚴俊強攝）

「麻吉大哥」黃立成近來在加密貨幣上的高槓桿操作，導致資產大起大落，受到各方矚目。BLOCKTEMPO稱他一天之內兩筆交易認賠390萬台幣，而且從昨（9）日晚間看盤到今天下午、幾乎沒怎麼睡覺，儘管還是沒能賺錢，他剛仍興高采烈出席「麻吉砥加」公司出品最新大片《功夫》首映會，記者問他近來投資如何，還笑著用台語回答：「攏好啦。」黃立成去年開高槓桿做以太幣投資，報導稱他被清算超過250次、虧損超過2588萬美元（約合新台幣8.16億），讓外界被他原本雄厚的經濟實力與超強膽識而詫異，他目前都還沒有退場。除了幣圈投資之外，他創立的「麻吉砥加」最新賀歲大片《功夫》耗資3億，回本門檻亦頗高。但一如他對投資的信心，他對《功夫》的票房也坦言很有信心。之前黃立成資產波動的新聞刊出時，一度傳他砸了12億台幣在「陶朱隱園」購得一戶，後來他以《殺手歐陽盆栽》台詞：「Uncle村幾枝XX（台語，意指自己所剩不多），買三小旋轉大樓。」來否認。《功夫》首映會場剛好就在「陶朱隱園」走路10分鐘的對街，問他是否走路過來？他笑道：「Yeah。」再問他是不是真的買了？他答道：「哇就村幾枝呀，嘸啦。」再次打槍外界的揣測。被幣圈報導稱「一整天都沒怎麼睡」的黃立成，在《功夫》首映會上還算挺有精神。這次L.A. Boyz的表弟林智文有客串《功夫》，黃立成稱表弟本人就很想演，當然就被找來，至於他自己沒軋一角，打趣笑道：「九把刀沒揪。」九把刀聽得反駁：「他不是主角就不演啊。」弟弟黃立行也沒來助陣，他開玩笑用台語答道：「那個卡歹說，他（黃立行）卡歹逗陣。」各方對黃立成的投資極為關注，問他目前投資狀況如何，他笑答：「攏好啦。」仍然維持一向的鎮定，看不出太多緊張情緒，他也表示會少少包個幾場《功夫》，坦言九把刀本來就是國片的招牌，能夠攜手合作是彼此的榮幸，原先在《月老》後他就認為該拍《功夫》了，但九把刀想要先拍《請問，還有哪裡需要加強》，所以《功夫》現在才登場。《功夫》將於2月13日起全台上映。