準備過年了！全台各縣市政府公告，2026農曆春節期間，計程車加價收費調整，因應交通運輸需求大增。《NOWNEWS今日新聞》整理2026過年計程車懶人包，過年計程車有加價嗎？春節加成什麼時候開始？加價多少、時間、加成價格費用一覽，今（11）日起北北基每趟次加收30元，除夕過年期間桃園每趟次加收50元、搭乘桃園國際機場排班計程車最貴加收100元，高雄每趟次加收50元等，推薦大家查詢表格一圖看懂。
⭐️本文摘要重點
📍2026過年計程車「加價多少／時間」全台各縣市收費一圖看懂
📍2026過年計程車「台北市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「新北市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「基隆市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「桃園市加價多少／時間」桃機排班加收100元
📍2026過年計程車「新竹縣市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「苗栗縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「台中市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「彰化縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「雲林縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「嘉義市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「南投縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「台南市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「高雄市加價多少／時間」
📍2026過年計程車「屏東縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「宜蘭縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「花蓮縣加價多少／時間」
📍2026過年計程車「台東縣加價多少／時間」
2026過年計程車「加價多少／時間」全台各縣市收費一圖看懂
2026過年計程車「台北市加價多少／時間」
台北市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月11日00:00～2月22日24:00連續12天，每趟次加價30元、夜間23:00至06:00加成20元；以民眾上車時間、地點為準。
提醒乘客，依照計費表跳表金額支付車資，過年加成費用已納入新式計費表中，建議確認計費表上已顯示春節字樣。
📍2026過年計程車「新北市加價多少／時間」
新北市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月11日00:00～2月22日24:00連續12天，每趟次加收費用30元、夜間23:00至06:00加成20元；以民眾上車時間、地點為準。
提醒乘客，依照計費表跳表金額支付車資，過年加成費用已納入新式計費表中，建議確認計費表上已顯示春節字樣。新北市瑞芳及烏來地區固定路線，則依現場公告春節運價收費。
📍2026過年計程車「基隆市加價多少／時間」
基隆市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月11日00:00～2月22日24:00連續12天，每趟次加價30元、夜間23:00至06:00加成20元；以民眾上車時間、地點為準。提醒乘客，依照計費表跳表金額支付車資，過年加成費用已納入新式計費表中，建議確認計費表上已顯示春節字樣。
📍2026過年計程車「桃園市加價多少／時間」桃機排班加收100元
桃園市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00～2月22日24:00連續10天，每趟次加收費用50元；值得注意的是，搭乘桃園機場排班計程車，則每趟次加收100元，為全台加收費用最貴地區。以民眾上車時間、地點為準。
📍2026過年計程車「新竹縣市加價多少／時間」
新竹縣與新竹市農曆春節期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，過年搭車費用依照原本車資加收三成（+30%）。
📍2026過年計程車「苗栗縣加價多少／時間」
苗栗縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，加價費用按照原運費加收三成（+30%）。
📍2026過年計程車「台中市加價多少／時間」
台中市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，每趟次加收費用50元。
📍2026過年計程車「彰化縣加價多少／時間」
彰化縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月14日00:00至2月22日24:00連續9天，每趟次加價50元；提醒乘客，原跳錶內容不變。
📍2026過年計程車「雲林縣加價多少／時間」
雲林縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，全日按照夜錶計價、每趟次加價50元；提醒乘客，依照計費表跳表金額支付車資，過年加成費用已納入新式計費表中，建議確認計費表上已顯示春節字樣。
📍2026過年計程車「嘉義市加價多少／時間」
嘉義市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，全日按照夜錶計價、每趟次加價50元。
📍2026過年計程車「南投縣加價多少／時間」
南投縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月14日00:00至2月22日24:00連續9天，每趟次加收費用50元。
📍2026過年計程車「台南市加價多少／時間」
台南市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，每趟次加收費用50元。
📍2026過年計程車「高雄市加價多少／時間」
高雄市農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，每趟次加收費用50元。
📍2026過年計程車「屏東縣加價多少／時間」
屏東縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月13日00:00至2月22日24:00連續10天，每趟次加收費用50元。
📍2026過年計程車「宜蘭縣加價多少／時間」
宜蘭縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月11日00:00至2月22日24:00連續12天，全日按照夜錶計價、每趟次加價30元。
📍2026過年計程車「花蓮縣加價多少／時間」
花蓮縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月14日00:00至2月22日24:00連續9天，全日按照夜錶計價、每趟次加價50元。
📍2026過年計程車「台東縣加價多少／時間」
台東縣農曆春節過年期間，計程車加價時間自2月14日00:00至2月23日24:00連續10天，全日按照夜錶計價、每趟次加價50元。值得注意的是，因台灣東部地區運輸人力有限，全台僅台東過年加價時間至2月23日。
過年搭乘計程車遇到不跳表、亂收費怎麼辦？
《NOWNEWS今日新聞》提醒民眾，農曆春節過年期間，搭乘計程車，若遇司機不依照規定收費，疑有蓄意不跳表、擅自加價亂收錢、故意繞路或拒載短程等情形，請保留證據（如記下車號、搭車時間與地點），向各地監理所、市府交通局、1999市民專線或利用交通部公路局「局長信箱」進行檢舉。
根據《公路法》第77條，計程車不依規定計費，可處新台幣9000元以上、9萬元以下罰鍰，並可能被勒令停業。
資料來源：交通部
