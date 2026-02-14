我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丙午馬年到來，居家風水如何布局來提升財運，知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文提供建議。（圖／陶文提供）

迎接馬年到來，許多人都希望新的一年財運旺旺來，知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文表示，今年是「丙午馬年」，天干是火，地支也是火，也是典型「劫財年」，但不用擔心還是會帶財，市場仍火熱，賺錢機會還是很多，但投資要買對標的，也可透過居家風水布局提升財運，今年財庫正東方及文昌位東北方，可以放白色或金黃色聚寶盆，裡面放100個硬幣及錢母，也可點一盞「長明燈」，都有助財運。陶文進一步指出，今年丙午馬年是典型的劫財年，也稱為無財無庫年，但也不用擔心，太歲星雖然帶來了劫財，卻也帶來了財源，今年整個市場還是火熱的，代表賺錢的機會還是很多，只是要投資對的標的，經濟不會不好，市場也會很熱絡，台股是「艮為山」卦，代表會呈現「雙峰」走勢。當然，不少人會利用居家風水佈置，希望提升財運。陶文提醒，財庫位一定要布局好，今年財庫星飛到正東方，建議正東方可以擺放一個聚寶盆，最好是白色或是金黃色，裡面放100個硬幣，而且1元到50元都要有，代表大小通吃，再放入從廟裡求來的錢母或金幣，還可放入101顆水晶，以長明燈或紅色墊材行木火相生，都有助於馬年財運。除了財庫位之外，文昌位也是能提升賺錢運的地方，可以錢可以自動流進來，而且文昌星位在東北方，可以點一盞「文昌燈」，再擺放一個聚寶盆，一樣白色或金黃色，裡面放100個硬幣1元至50元都要有，並加上錢母或金幣，還可設置長明燈或紅色元素紅抱枕、紅沙發、桌巾，增智慧財、人緣財，兒少書房需優先，減少健康與行為風險。此外，今年主星是偏財星，通常在客廳靠近中央的位置，建議這裡可再擺放一個聚寶盆，但要收起來，因為「財不露白」，還可擺放玻璃魚缸裡面放入「陰陽水」，也可以加入一些發財水，因為「水能旺財」。陶文也提到，今年大年初一不太一樣，大年初一是天臘之成，數十年罕見非常棒的格局，利於脫胎換骨，也代表人生蛻變，建議可以在除夕跨年祈福與接財神，從除夕夜12時（子時）開始，在家裡客廳正前方，面對著天空來做祈求，未來這一年想要得到什麼樣的好運氣，這是最好的，同時這個時候也可以接財神到自己家裡來。