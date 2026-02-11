我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（左）被爆料因為大S（右）遺產和S媽鬧翻，為此小S出面駁斥：「這是造謠！」（圖／翻攝自YouTube Vogue Taiwan）

藝人大S（徐熙媛）離世後，身後財產動向持續成為外界關注焦點，根據大S生前累積的龐大身家推估至少高達10億元以上，事業巔峰時期甚至可以年收入8000萬，不過這樣的大S卻不善理財，因此都將錢交給媽媽全權代操，因此她生前都還是過著跟媽媽拿零用錢的日子。大S早年以偶像團體出道，後來在戲劇、廣告代言、綜藝主持等領域皆有亮眼表現，全盛時期曾傳出年收入高達8000萬元；此外她推出的暢銷書《美容大王》多年來持續有版稅進帳，唱片與影視作品也都還在賺錢中；而其中最受關注的是她名下不動產，位於信義區及國家藝術館周邊的房產，市值合計約有6.5億元，因此被外界推算生前大S總身家至少達10億元。不過，與亮眼收入形成強烈對比的是，大S本人對財務管理向來不擅長，因此她即便已是天后等級藝人，仍長期向母親S媽領取零用錢，房貸、信用卡帳務等也都由 S 媽一手處理，財務規劃幾乎全權交由母親打理。然而近日《鏡週刊》卻報導大S老公具俊曄和S媽因為大S遺產鬧翻，針對外界揣測與爭產傳言，小S經紀人隨即回應《NOWNEWS今日新聞》，「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！」經紀人進一步表示：「我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」