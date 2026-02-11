農曆春節到來，許多北漂族也準備帶著大包小包返鄉，年後也有不少租屋族準備搬家，展開新生活。但帶著大包小包搭車返鄉，對於北漂族來說一直是折磨，每一次搬家，請搬家公司幫忙都要花費數千元，對許多小資族來說也是不小的負擔。近期就有網友發現，郵局的「Ezpost 上門收件」很適合搬家，自己甚至花 600 元就寄送了 5 大箱雜物，超高 CP 值也讓大批網友驚嘆連連。
郵局服務竟然不輸搬家公司！上門收件、收費超便宜
有網友昨（10）日在社群 Threads 上分享：「今天才知道郵局搬家超便宜，搬了五箱以上免費有卡車到府收件，總共 600 元解決，早上預約下午車就來了，不趕時間的話是 CP 值超高。」
貼文一出，吸引大量過來人分享經驗，有租屋族分享從高雄搬到台北，寄送了23 個大箱子僅花費 3,000 多元；也有人表示 10 大箱只花了1千元，甚至連行李箱都能「裸寄」。對於預算有限的人來說，比起傳統搬家公司，郵局的 Ezpost 線上預約服務瞬間成了省錢首選。
郵局「上門收件」懶人包！包裹限重20公斤、得先搬到一樓
租屋族搬家的一大福音！中華郵政目前提供的「Ezpost 上門收件」服務，主要有幾項規範，首先是收件地點的限制，郵局明確表示，收件人員不提供入戶或上下樓搬運服務，客戶必須自行將包裹搬運至建築物的「地面層（1樓）」，才能完成交寄。此外，包裹的尺寸與重量也有嚴格規範，單件包裹的長寬高合計不得超過150公分，重量限制在20公斤以內，收費方式則採尺寸計價並計算材積重量，超過標準將無法受理。
對於急需寄送物品的民眾，Ezpost也祭出六都限定的「快捷服務」試辦方案，主打超高效率的都會區配送。只要在下午3點前完成預約，最快就能在4至6小時內當日送達，目前試辦期間更推出每件90元的優惠資費，CP值相當高。不過，快捷服務的包裹限制比一般上門收件更嚴格，長寬高合計不得超過105公分，且單件重量必須控制在5公斤以內，適合寄送文件或小型包裹。
中華郵政最後也特別提醒，選擇上門收件服務雖然方便，但並不適用臨櫃寄件常見的「單點多件折扣」優惠，且嚴格禁止寄送易燃物、清潔劑等9大類危險物品。若適逢春節、中秋等特殊節日，物流能量可能受影響，收件時間或許會有所調整。建議有大量寄件或搬家需求的民眾，在使用前先透過Ezpost系統查詢收件地址是否符合服務範圍，或直接致電投遞單位諮詢，確保寄件過程順利無阻。
資料來源：中華郵政
