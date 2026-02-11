我是廣告 請繼續往下閱讀

大S（徐熙媛）去年初過世後，遺產分配問題始終是外界關注焦點，週刊昨（10）日爆料，S媽為保護女兒積累多年的財富，早已經採取防範措施，甚至委託王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊處理相關事宜，以避免第一順位繼承人、女婿具俊曄主張權利，不過對於報導，S媽發聲駁斥：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」大S出道逾30年，累積龐大演藝收入，包括主演偶像劇《流星花園》爆紅後的連年代言，單筆合約常達數千萬元，年收入經常破億元，然而，她本人鮮少親自管理財務，日常零用錢、房貸與信用卡支出皆由S媽處理，大S維持領取零用錢的生活模式。此外，大S這些資金多數存放海外帳戶，如香港，以利避稅與調度，甚至曾經和理專討論轉移至英屬避稅天堂，而大S在台灣並無大量現金，過世後這些海外資產成為棘手焦點，依法具俊曄作為配偶屬於第一順位繼承人，因此傳出S媽迅速要求他放棄繼承權，以減少變數。大S病逝後徐家人返台，S媽被指出要求親友，包括翻譯與工作人員全面封口，不得對外透露任何關於遺產的細節，以及徐家成員各自聘請律師處理遺產事宜，氣氛緊張猶如諜對諜，但具俊曄的早前讓渡遺產聲明有助維持表面和平，對此，據《壹蘋新聞網》報導，S媽表示：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」早在2025年2月6日，大S過世僅4天，具俊曄即公開發文澄清，強調「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，而此舉早於昨天報導所述的護產行動，發聲的動機為當時他正處於喪妻之痛，主要是回擊汪小菲與張蘭對外發表的不實傳言。所謂不實傳言，事件背景源於大S於2025年2月2日因為流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲，汪小菲與張蘭雖然表達協助後事意願，但張蘭被發現捏造包機費用，小S當時也出面駁斥，網路上更傳出具俊曄覬覦亡妻遺產，迫使他再度表態不取愛妻「半毛錢」，並誓言保護徐家人不受干擾。首先為了哀悼熙媛的大家，表達我真心的謝意目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼也不想說可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中，有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口這時候我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託還有，我要講熙媛留下來的寶貴的遺產所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位熙媛永遠的愛 俊俊 敬上