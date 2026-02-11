農曆春節將至，許多人到全聯採購大掃除用品。近日就有網友分享挖到省力有效還便宜的清潔法寶，就是全聯買的「過碳酸鈉」，沒想到清潔浴室天花板霉斑果驚人的好，曬出前後對比照引發熱議，吸引愛用者也分享廚房陳年油垢清潔對比照附和。其實過碳酸鈉堪稱萬用神物，連無毒教母譚敦慈也曾大推：「還能防蟑螂！」
浴室天花板黑霉 一刷秒變新
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，家中浴室的輕鋼架天花板從來沒洗過，長滿噁心的黑色霉斑，趁放假全拆下來，撒上「過碳酸鈉」加熱水，用舊牙刷輕輕刷，「沒想到連天花板都能洗得白淨淨！」原本花色瞬間清晰，大讚原來過碳酸鈉不只能洗衣服漂白，連天花板都能洗得白淨淨，好奇問還能用在哪些地方。
廚房油垢免刷秒掉 網曝：還能防蟑
貼文釣出大批主婦大讚過碳酸鈉根本就是「清潔神器」。尤其是針對頑強的廚房油垢，網友建議：「抽油煙機濾網泡熱水加粉，免刷超省力」、「油膩鍋蓋泡半小時就亮白」。更有內行透露：「拿來拖地很乾淨，家裡比較沒蟑螂。」
記者實測：加「這物」免洗桶子 保鮮盒膠條也復活
記者也是過碳酸鈉愛用者，日前實際使用過碳酸鈉清潔廚房，將抽油煙機濾網用過碳酸鈉加熱水浸泡，約10-15分鐘，油垢全浮在水面上。記者也分享一個省力小技巧：記得容器要先套上塑膠袋再泡，這樣溶解的油垢就不會沾到容器上，倒掉髒水後袋子丟掉即可，完全不用再洗一次水桶。
此外，許多人頭痛的保鮮盒膠條霉斑，拆下來泡過之後也能輕鬆去除黑斑。至於價格部分，目前全聯及電商售價600克一包約129元，記者最愛趁全聯買一送一時囤貨，也有不少網友推薦蝦皮網購會更便宜。
譚敦慈也愛用！泛黃衣物、水管防蟑全靠它
事實上，近年過碳酸鈉的威名已遠超過昔日的「最強清潔神物」小蘇打。過碳酸鈉其實是一種氧系漂白水，可說是固體的雙氧水，當與溫熱水混合就會產生化學反應，可分解成碳酸鈉和過氧化氫，兼具去油與漂白殺菌功能。
有「無毒教母」之稱的林口長庚毒物科護理師譚敦慈也多次推薦，除了能讓泛黃衣物變白，大掃除時將熱水溶解過碳酸鈉倒入水管，能去油防堵塞，減少食物源進而達到防蟑螂的效果。而且重點是無毒，是安全可以使用的清潔劑。
切記「不能直接封蓋」！內行提醒使用禁忌
雖然過碳酸鈉清潔力超強，但網友特別提醒，若自行調配裝瓶，務必「等顆粒完全溶解再鎖蓋」，以免氣體膨脹導致炸裂。記者就曾因此遇過DIY的噴瓶不斷「自主噴出」清潔液的窘境。此外，鋁鍋或烤漆器具應避免浸泡以免掉漆，使用時建議戴手套保護雙手。
資料來源：我愛全聯-好物老實説、譚敦慈
