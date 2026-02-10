我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣副縣長陳見賢今（10）日正式登記國民黨新竹縣長黨內初選，展現承擔責任、迎戰2026選戰的決心。前縣長邱鏡淳、黨團書記長張良印等議員、基層團體到場力挺。陳見賢強調，此次參選想要延續現任縣長楊文科的施政理念，老中青幼通通照顧，並承諾會整合跨黨派力量，以穩定治理為基礎，全力推動新竹縣的建設發展。加入國民黨超過40年，陳見賢表示，自己長期深耕基層，始終堅持制度與程序，面對初選競爭，制度是為了確保民主與團結，而非製造分裂，即便面臨抹黑與攻擊，他仍選擇堅守紀律。陳見賢指出，輔佐楊文科縣長8年以來，他秉持做什麼像什麼的務實態度，熟悉縣政脈絡，在產業園區擴展、智慧科技應用及交通路網規劃等建設階段，他將確保政策無縫銜接，讓穩定治理成為社會信任的基石。前縣長邱鏡淳親自致贈好彩頭，肯定陳見賢在關鍵時刻勇於扛責、解決問題的穩健作風，豐富的治理經驗能讓縣政維持高效運作。陳見賢也致謝到場支持的基層黨員與代表，重申未來將繼續推動「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大目標，呼籲藍軍找回團結力量，捲起衣袖做實事，帶領新竹縣在既有的優良基礎上持續穩健向前