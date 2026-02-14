我是廣告 請繼續往下閱讀

▲位於越南峰牙己榜國家公園的「韓松洞」是目前已發掘的全世界最大的洞穴。（圖／shutterstock）

▲越南山城大叻平均氣溫只有18度，氣候舒適宜人。（圖／取自Pixabay）

▲越南的芽莊有東方馬爾地夫之稱。（圖／讀者提供）

想像一趟越南旅行，早上能在雲霧繚繞的山城醒來，下午鑽進世界級溶洞探險，隔天又躺在湛藍海岸線曬太陽。越南近年成為亞洲旅遊黑馬，從高山、森林到海島與沙漠地形一應俱全，以下精選6個風格迥異的目的地，帶你一次看懂越南為何讓旅人一去再去。首先位於越南西北部的沙壩（Sapa），是許多歐美背包客心中的必訪清單。這座座落於番西邦峰山腳下的山城，因法國殖民時期被打造為避暑勝地，至今仍保留大量法式建築。雲霧間層層堆疊的梯田，加上黑苗族、紅頭瑤族等少數民族身穿傳統服飾穿梭街頭，讓沙壩宛如時光停滯的異國畫面，也曾入選「地球最美30個景點」。其次距離河內約2.5小時車程的寧平（Ninh Binh），則是另一種震撼。石灰岩山巒從平原拔地而起，河流在群峰間蜿蜒流動，被譽為「陸上的下龍灣」。其中長安名勝群搭乘竹筏穿梭山水與洞穴之間，沿途可見古寺與遺跡，兼具自然與人文價值，是許多旅人私藏的療癒系景點。如果你偏好冒險型旅遊，中越洞海（Dong Hoi）絕對能滿足你的幻想。此處的峰牙己榜國家公園（Phong Nha-Ke Bang National Park）擁有超過300座溶洞，包含世界最大洞穴韓松洞，洞內空間甚至能容納一架波音747。雖然進入韓松洞門檻極高，但也有較親民的恆恩洞、天堂洞與黑暗洞，讓一般旅人也能體驗地下河、泥漿浴與溜滑索的刺激感。如果你屬於不想太累的度假型旅客，那就前往「東方小瑞士」大叻（Da Lat）。這座海拔1,500公尺的中部山城，全年氣候涼爽，遍布法式別墅與花園，被稱為「千花之城」。無論是造型詭譎的怪怪屋、粉紅色瑪利亞修道院，或是能搭乘高山飛車的達塔拉瀑布，都讓大叻成為放慢步調、享受浪漫的最佳去處。若旅程的關鍵字是「放空」，芽莊（Nha Trang）與美奈（Mui Ne）正好一動一靜。芽莊擁有越南最美的海岸線之一，潔白沙灘、跳島行程與珍珠島樂園，適合度假型旅人；而美奈則以紅白沙丘與仙女溪聞名，從日出到日落、從沙漠到漁村，一天之內就能拍下截然不同的風景。從山到海、從城市到荒漠，越南用極大的地貌反差，替旅人寫下一段段難忘的旅程。