立委高金素梅涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等3案，昨天（10日）凌晨遭搜索約談，今天凌晨將近1點移送台北地檢署複訊，但她因為身體不舒服，檢察官認為不適合進行偵訊，諭知限制出境、出海，讓高金素梅進北檢短短半小時就先行離去就醫，所涉案情將擇期訊問。
高金素梅被控詐領立院助理費、中油台電補助款以及非法輸入中製快篩，北檢昨日指揮調查局國安站搜索高金素梅陽明山住家、立院辦公室等30處，並約談18名被告。
根據了解，高金素梅涉嫌違反《醫療器材管理法》部分，與她在2022年募集防疫物資有關，她發起「人間有情社會有愛」活動，將N95口罩及快篩試劑送到原鄉部落，但其中一部分快篩來自廈門寶太生物科技有限公司；疫情期間雖可從國外帶回新冠病毒檢驗試劑，但每人限額100劑，檢調懷疑高金素梅透過人頭大量帶回中製快篩。
詐領部助款則和高金素梅創立的原住民多族群文化交流協會有關，檢調掌握，多族群交流協會涉嫌在2015年到2018期間藉由舉辦射箭、唱歌活動，以不實單據低價高報，向中油、台電請領「敦親睦鄰經費」的補助費。
與多族群交流協會合作的廠商陳正順、高金素梅助理楊昀儒複訊後均以10萬元交保。高金素梅11日凌晨移送地檢署時，有支持者守候打氣，媒體則問有無詐領助理費？她並未回應，進北檢僅半小時便無預警就醫。
北檢對此回應，高金素梅到署後，檢察官開始訊問時先確認她的身體狀況，因為她有表達身體不適，檢察官認為她目前身體狀況不適合繼續訊問，因此諭知限制出境、出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
