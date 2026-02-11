我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北地檢署主任檢察官曾揚嶺（中）、調查局國安站主任楊任之（左）帶隊前往立院，歷經約７小時才結束搜索。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲檢調從高金素梅立院辦公室扣押7箱證物上車。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲疫情期間每人從海外帶回的新冠病毒檢驗試劑限額100劑，高金素梅是否透過大量人頭輸入中製快篩轉贈原鄉地區居民，是檢調偵辦重點。（圖／翻攝高金素梅Youtube頻道）

▲原住民多族群文化交流協會的合作廠商陳正順涉嫌共謀詐領台電、中油的「敦親睦鄰經費」補助款，複訊後10萬元交保。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲楊姓女子涉嫌擔任高金素梅的人頭詐領立院助理費，10萬元交保。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲高金素梅助理張俊傑的女兒雲姓女子（左一）、林姓前助理（右二），由調查官押解到北檢複訊。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲高金素梅涉嫌詐領立委助理費、中油台電補助款、未經許可輸入醫療器材共3案，但檢察官確認她身體不適之後認為必須另外找時間偵訊，諭知限制出境便讓她先去看醫生。（圖／NOWNEWS攝影中心）

立委高金素梅涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等3案，昨天（10日）凌晨遭搜索約談，今天凌晨將近1點移送台北地檢署複訊，但她因為身體不舒服，檢察官認為不適合進行偵訊，諭知限制出境、出海，讓高金素梅進北檢短短半小時就先行離去就醫，所涉案情將擇期訊問。高金素梅被控詐領立院助理費、中油台電補助款以及非法輸入中製快篩，北檢昨日指揮調查局國安站搜索高金素梅陽明山住家、立院辦公室等30處，並約談18名被告。根據了解，高金素梅涉嫌違反《醫療器材管理法》部分，與她在2022年募集防疫物資有關，她發起「人間有情社會有愛」活動，將N95口罩及快篩試劑送到原鄉部落，但其中一部分快篩來自廈門寶太生物科技有限公司；疫情期間雖可從國外帶回新冠病毒檢驗試劑，但每人限額100劑，檢調懷疑高金素梅透過人頭大量帶回中製快篩。詐領部助款則和高金素梅創立的原住民多族群文化交流協會有關，檢調掌握，多族群交流協會涉嫌在2015年到2018期間藉由舉辦射箭、唱歌活動，以不實單據低價高報，向中油、台電請領「敦親睦鄰經費」的補助費。與多族群交流協會合作的廠商陳正順、高金素梅助理楊昀儒複訊後均以10萬元交保。高金素梅11日凌晨移送地檢署時，有支持者守候打氣，媒體則問有無詐領助理費？她並未回應，進北檢僅半小時便無預警就醫。北檢對此回應，高金素梅到署後，檢察官開始訊問時先確認她的身體狀況，因為她有表達身體不適，檢察官認為她目前身體狀況不適合繼續訊問，因此諭知限制出境、出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。