我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國再傳居家安全意外，暖武里府一處住宅近日發生憾事，一對父子被發現倒臥家中浴室，並且雙雙失去生命，現場狀況令人震驚，警方初步研判為意外觸電身亡。根據泰國媒體《Thaiger》報導，警方於9日晚間約8時30分接獲通報後趕抵現場，在臥室內的浴室發現67歲屋主與22歲親生兒子的遺體，兩人皆已明顯死亡，現場隨即封鎖進行調查。屋主的繼子向警方表示，自己當天下班返家時並未察覺異狀，直到母親來電要求查看始終聯繫不上的繼父，才意識到情況不對勁。他進入房間後聞到一股異味，進一步查看浴室才發現噩耗。繼子推測，弟弟當時可能正在洗澡，不幸發生觸電事故，而父親發現後試圖伸手救援，卻也因此遭到電擊，最終釀成無法挽回的悲劇。警方指出，屋主被發現時俯臥在洗手盆下方，其兒子則全身赤裸、仰躺在浴室地板上。法醫人員隨後使用電流檢測工具勘查，發現浴室內的熱水器、花灑管與水龍頭皆有帶電反應。家屬初步懷疑，事故源頭可能來自老舊或故障的熱水器。警方已將遺體送往進一步驗屍，並提醒民眾務必定期檢查家中電器與用電設備，特別是潮濕空間，以免類似悲劇再次發生。