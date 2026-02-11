我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11第二波14款開運福袋攜手7大超萌IP肖像 2月11日起限量開賣。（圖／7-11.com.tw）

▲7-11第二波福袋，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡。（圖／記者整理）

▲第二波福袋開賣正好可搭上7-11「金馬開運迎財神」檔期。（圖／7-11.com.tw）

▲7-11消費滿222元送發財金卡，最高可抽到168元。（圖／7-11.com.tw）

今年春節連假從2月中開始，相較往年比較晚，因此首度於年前推出「第二波開運福袋」，並於今（11）日正式開賣，不僅集結7大肖像、價位499元，共14款可選擇，跟第一波福袋不同的是，5元～168元購物金，最划算的買法是搭配春節「金馬開運迎財神活動」，滿額立折外，使用指定支付方式還可額外折200元。7-11今（11）日起開賣第二波開運福袋，攜手Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、SNOOPY、OLAF推出「絨毛托特包」、「雙隔層帆布袋」等2種不同組合的14款499元開運福袋。福袋內除了有價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券，且第二波福袋，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡，有機會獲得5元～168元購物金，或者免費咖啡兌換券。第二波福袋開賣正好可搭上7-11「金馬開運迎財神」檔期，自2月11日起至2月16日前，只要購買指定商品滿222元立折20元，且可累計，相當於購買499元福袋一個可折40元。若是消費湊滿1111元，使用uniopen聯名卡/icash Pay/icash 2.0/悠遊付/iPASS MONEY/橘子支付結帳，還可額外多折100元，加上滿222元立折20元的疊加，相當於可立折200元。且結帳金額滿1111元贈送好禮三選一，包含得意廚房紙巾1串或限量7-ELEVEN品牌燈箱；消費滿1711元再贈送統一綺麗健康油。消費滿222元即可「抽迎財神購物金」，可獲得5元～168元購物金，或咖啡兌換券。春節親友團聚、登門拜年禮盒不可少，全家即起至3月3日前，，春節禮盒任選