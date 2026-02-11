我是廣告 請繼續往下閱讀

由於最新零售銷售報告顯示，美國12月消費者支出持平，低於經濟學家預期的成長0.4％，加上華爾街擔憂AI工具對金融業的衝擊，在零售股與金融股疲軟的狀況下，美股10日道瓊工業指數守住漲幅，連續3日創新高，但是在科技股走弱下標普500指數與那斯達克指數則是收跌，主要指數漲跌互見。10日收盤，美股道瓊工業指數上漲52.27點或0.1％，收50188.14點；標普500指數下跌23.01點或0.59％，收6941.81點；那斯達克指數下跌136.196點或0.59％，收23102.474點；費城半導體指數上漲55.447點或0.68％，收在8107.133點。根據《CNBC》報導，零售巨頭沃馬爾（Walmart）和好市多（Costco）在最新零售數據降溫的拖累下，股價雙雙下跌，分別跌了超過1％和2％，投資者正等待將在美國時間週三公佈的1月非農就業報告和週五公佈的消費者物價指數 (CPI) 。美國信託理財（Ameriprise Financial）首席市場策略師薩利姆本（Anthony Saglimbene）表示，「目前壓力較大的中低收入消費者，另一個關鍵因素在於他們對就業環境的感受，而我們知道，他們現在的不確定感正高了一些，如果1月的就業成長表現低於預期，這可能會在某種程度上拖累這股擴張的趨勢」。週二，科技平台Altruist推出一款新的AI驅動的稅務規劃工具後，金融股也受到衝擊，LPL Financial股價下跌了8.3％、嘉信理財（Charles Schwab）股價下跌了7.4％。薩利姆本補充指出，「資金似乎正在轉向其他可能更能免受AI交易影響的領域」，像是材料和公用事業等。至於科技股則是在經歷強勢反彈後走弱，Meta、蘋果、Alphabet、輝達、亞馬遜等科技巨頭股價全面下跌，不過，台積電ADR股價則是逆勢上漲1.83％。