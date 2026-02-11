美國與伊朗上週在阿曼舉行會談，不過會談未取得成果，下輪談判時間和地點也尚未決定，美伊緊張持續。對此，美國媒體《Axios》獨家報導披露，美國總統川普（Donald Trump）表示，如果談判不順利，可能會派遣第二艘航空母艦打擊群前往伊朗，以便做好採取軍事行動的準備。
根據《Axios》報導，川普在接受採訪時表示，「要嘛我們達成協議，要嘛我們就得像上次一樣採取非常強硬的措施」。川普說，「我們有一支艦隊正前往那裡，可能還會有另一支艦隊」。
一位美國官員證實，美方曾討論過向中東地區派遣第二個航空母艦打擊群。
不過，川普並未排除透過外交途徑解決與伊朗分歧的可能，聲稱伊朗「非常希望達成協議」，比以往的談判更加認真地參與，「上次他們不相信我會這麼做」川普補充，他指的是去年6月美軍攻擊伊朗核設施一事。
伊朗堅持不放棄其濃縮鈾的權利
伊朗當局堅持只會與美方就核計劃進行談判，且在核計劃議題上，德黑蘭也不願意放棄其濃縮鈾的權利，這使得華盛頓和以色列的鷹派人士傾向認為，與伊朗達成全面協議是不可能的，川普應該轉而採取軍事行動。
川普強調，任何協議都必須涵蓋伊朗的核子計劃，這是「毋庸置疑的」，但他認為伊朗的彈道飛彈庫存也應該擺在談判桌上，「我們可以和伊朗達成一項非常好的協議」。
值得注意的是，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將於週三訪問華盛頓，川普稱納坦雅胡「也想要達成協議」。納坦雅胡在出發前往華府前表示，將向川普「闡述我們對談判原則的看法，在我看來，這些基本原則不僅對以色列很重要，而且對全世界所有希望中東和平與安全的人也很重要」。報導認為，納坦雅胡對於與伊朗的談判前景抱持懷疑態度。
