香港壹傳媒集團創辦人黎智英9日遭香港高等法院判處20年有期徒刑，外界關注美國總統川普（Donald Trump）是否會在訪問中國時替黎智英發聲，對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普「公開和私下」都曾為黎智英發聲，強調這件事對川普而言很重要，並重申川普期待著4月訪問中國。根據《美聯社》報導，李威特10日在白宮例行記者會上被問到黎智英一事，回應表示，「我聽到總統公開和私下都為此事呼籲過。我有幸參加了川普總統和習近平主席在韓國的會晤，總統本人提到了這件事。這對總統來說是重要的，他期待著4月訪問中國」。中國至今尚未確認川普4月訪中的行程安排，不過，川普與習近平的互動經常按照類似模式展開，美方早早預告並不斷提起，而北京則是直到最後一刻才會對外宣布確認。黎智英因違反國安法遭判20年徒刑，這項判決引發西方國家的強烈譴責。美國國務卿盧比奧稱這一判決是「不公正且令人悲痛的結果」，敦促中國當局給予黎智英人道主義假釋。不過，根據新加坡《聯合早報》報導，中國南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時坦言，外部施壓對黎智英案的審理，沒有起到什麼實質的緩和作用，研判西方啟動營救黎智英的政治談判計畫，只能是異想天開，北京不可能接受，並提到英國首相施凱爾（Keir Starmer）上月才訪中，顯示香港問題的爭議性，對中英2國關係的影響已開始下降。香港中文大學政務與政策科學學院講師孔永樂也指出，即使川普今年4月訪中，也難以營救黎智英，關鍵在於黎智英案對實施《香港國安法》具有指標作用，所以北京不會輕易妥協。