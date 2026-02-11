我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲，她今（11）日凌晨再轉發監察委員田秋堇的最新受訪片段，表示她哭著看完，並希望這段悲傷的歷史，能讓台灣人更珍惜眼前得來不易的民主。田秋堇當年身為林義雄秘書，是第一位發現林宅血案現場的人，而她近日最新接受《華視》專訪片段在YouTube上曝光，讓賈永婕今凌晨1時許發文表示：「謝謝田委員，謝謝妳願意告訴我。我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過！對不起，我現在才清楚的了解這整件事情的經過。」賈永婕更接著說：「你們真的很偉大，人性最高尚的情操。希望這段悲傷的歷史，能讓我們更珍惜眼前得來不易的一切。也提醒每一個人：民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果。希望喚醒更多人對民主發展的重視與守護。」