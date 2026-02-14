台語天后「二姐」江蕙去年在台北、高雄開唱，演唱會結束後讓許多歌迷意猶未盡，2/20（五）至2/25（三）她將再度登上台北小巨蛋，舉行5場《江蕙演唱會 【無,有】 安可場》，採「實名登記抽選制」，已於去年11月公布中籤結果。許多歌迷已等不及聽到二姐的歌聲，《NOWNEWS今日新聞》也整理演唱會懶人包，包括演唱會時間、入場規定、交通資訊等，讓大家能帶著輕鬆的心情觀賞演出。
以下為本文重點：
江蕙演出時間：（演出長度約150分鐘）
2026/2/20（五）18:30（大年初四）
2026/2/21（六）18:30（大年初五）
2026/2/22（日）18:30（大年初六）
2026/2/24（二）19:30
2026/2/25（三）19:30
江蕙演出地點：台北小巨蛋
票價：6,800 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 1,880/ 800
江蕙演唱會實名制規定＆入場須知（一人一券，皆需憑票入場）
14歲以下孩童：健保卡
外籍人士：護照正本
🚫 台北小巨蛋入場限制：
江蕙演唱會取票方式（2026年1月20日起開始郵寄並開放超商取票）
江蕙演唱會座位圖
江蕙演唱會交通資訊
➤搭捷運：可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。
➤搭公車：
南京敦化路口(小巨蛋)[向北]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向南]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向東]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
南京敦化路口(小巨蛋)[向西]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
➤自行開車：
國道1號(中山高速公路)：
北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。
國道3號(福爾摩沙高速公路)：
北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
🅿️ 停車資訊：
車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。
臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場收費如下：
平日：40元/小時
假日：60元/小時
江蕙演唱會亮點
去年「無，有」演唱會，江蕙將原先編排的25首歌曲演出內容，大量刪減談話長度、無安可橋段，一共帶來逾40首歌曲，讓歌迷聽得過癮。這次的「安可場」對二姐而言，意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。另外，先前江蕙透露這次歌單與節目內容將會進行微調，並加入過年喜氣的新元素，勢必再次帶給大家感動與力量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 江蕙演唱會時間、地點
- 江蕙演唱會實名制入場須知
- 江蕙演唱會取票方式
- 江蕙演唱會座位圖
- 江蕙演唱會交通資訊
- 江蕙演唱會亮點
江蕙演出時間：（演出長度約150分鐘）
2026/2/20（五）18:30（大年初四）
2026/2/21（六）18:30（大年初五）
2026/2/22（日）18:30（大年初六）
2026/2/24（二）19:30
2026/2/25（三）19:30
江蕙演出地點：台北小巨蛋
票價：6,800 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 1,880/ 800
- 演唱會採「會員實名制」入場，同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」作為代表，票券持有人須與訂票人(即票券上姓名者)一同進場，如資料不符將無法入場，請大家特別注意！
- 訂票會員本人須攜帶有照片的身分證件正本。
- 注意：訂票本人與同筆訂單其他持票者須同時進場，恕不接受分開進場。
- 活動若因故延期或取消，退票及退款相關資訊將公告於寬宏售票系統。
14歲以下孩童：健保卡
外籍人士：護照正本
🚫 台北小巨蛋入場限制：
- 2、3樓觀眾勿站立跺腳，以拍手取代跳動；觀眾席及場內不得飲食。
- 110公分以下兒童不得進入三樓各區。
- 嚴格禁止拍照、攝影、錄音及手機直播等違反著作權、肖像權之行為。
- 有干擾演出秩序之行為，主辦單位有權要求違反者離場，並禁止再行進入會場。
- 禁止攜帶食物(水除外)。
- 攝錄影音器材。
- 自拍神器、LED燈牌、板凳類自行加高裝置。
- 寵物、檳榔、菸酒。
- 金屬、玻璃、雷射筆、煙火等危險物品。
江蕙演唱會取票方式（2026年1月20日起開始郵寄並開放超商取票）
- 國內郵寄：每筆系統服務費NT80元(僅限郵寄台灣)，2026/01/13後訂購者，訂購完成將於5-10個工作日內(不含假日)收到。
- 超商取票：可至萊爾富Life-ET或OK超商OK-go機台取票，每筆系統服務費NT50元。
- 國外人士取票方式：選擇「999其他」，住址填「現場取票」，於演出前2小時至現場憑訂單編號及護照正本取票。
- 信用卡付款：完成訂購第4天開始至演出當日皆可領取(例：01/18訂購，01/21起可取票)。
- ATM付款：訂單狀態呈現為「已付款」至演出當日皆可領取票券。
- 演出前3日訂購者：於演出前3日內至演出當日才完成網路訂票者，請於演出前1天00:01開始皆可至超商取票。
江蕙演唱會座位圖
➤搭捷運：可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。
➤搭公車：
南京敦化路口(小巨蛋)[向北]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向南]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向東]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
南京敦化路口(小巨蛋)[向西]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
➤自行開車：
國道1號(中山高速公路)：
北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。
國道3號(福爾摩沙高速公路)：
北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
🅿️ 停車資訊：
車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。
臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場收費如下：
平日：40元/小時
假日：60元/小時
去年「無，有」演唱會，江蕙將原先編排的25首歌曲演出內容，大量刪減談話長度、無安可橋段，一共帶來逾40首歌曲，讓歌迷聽得過癮。這次的「安可場」對二姐而言，意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。另外，先前江蕙透露這次歌單與節目內容將會進行微調，並加入過年喜氣的新元素，勢必再次帶給大家感動與力量。