江蕙演唱會時間、地點

江蕙演唱會實名制入場須知

江蕙演唱會取票方式

江蕙演唱會座位圖

江蕙演唱會交通資訊

江蕙演唱會亮點

▲江蕙演唱會採「實名登記抽選制」。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙演唱會實名制規定＆入場須知（一人一券，皆需憑票入場）

演唱會採「會員實名制」入場，同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」​作為代表，票券持有人須與訂票人(即票券上姓名者)一同進場，如資料不符將無法入場，請大家特別注意！ 訂票會員本人須攜帶有照片的身分證件正本。 注意：訂票本人與同筆訂單其他持票者須同時進場，恕不接受分開進場。 活動若因故延期或取消，退票及退款相關資訊將公告於寬宏售票系統。

一般民眾：身分證、健保卡、駕照、護照等

14歲以下孩童：健保卡

外籍人士：護照正本

2、3樓觀眾勿站立跺腳，以拍手取代跳動；觀眾席及場內不得飲食。 110公分以下兒童不得進入三樓各區。 嚴格禁止拍照、攝影、錄音及手機直播等違反著作權、肖像權之行為。 有干擾演出秩序之行為，主辦單位有權要求違反者離場，並禁止再行進入會場。

禁止攜帶食物(水除外)。 攝錄影音器材。 自拍神器、LED燈牌、板凳類自行加高裝置。 寵物、檳榔、菸酒。 金屬、玻璃、雷射筆、煙火等危險物品。

江蕙演唱會取票方式（2026年1月20日起開始郵寄並開放超商取票）

國內郵寄：每筆系統服務費NT80元(僅限郵寄台灣)，2026/01/13後訂購者，訂購完成將於5-10個工作日內(不含假日)收到。

提醒：配送地址是依「該筆訂單會員資料」內的收件資料進行配送(系統會自動綁定)，系統不提供事後申請地址更換。

超商取票：可至萊爾富Life-ET或OK超商OK-go機台取票，每筆系統服務費NT50元。

國外人士取票方式：選擇「999其他」，住址填「現場取票」，於演出前2小時至現場憑訂單編號及護照正本取票。

信用卡付款：完成訂購第4天開始至演出當日皆可領取(例：01/18訂購，01/21起可取票)。 ATM付款：訂單狀態呈現為「已付款」至演出當日皆可領取票券。 演出前3日訂購者：於演出前3日內至演出當日才完成網路訂票者，請於演出前1天00:01開始皆可至超商取票。

江蕙演唱會座位圖

▲江蕙《無,有》安可場演唱會座位圖。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙演唱會交通資訊

南京敦化路口(小巨蛋)[向北]

南京敦化路口(小巨蛋)[向南]

南京敦化路口(小巨蛋)[向東]

南京敦化路口(小巨蛋)[向西]

國道1號(中山高速公路)：

國道3號(福爾摩沙高速公路)：

▲小巨蛋交通與停車資訊。（圖／小巨蛋官網）

江蕙演唱會亮點

台語天后「二姐」江蕙去年在台北、高雄開唱，演唱會結束後讓許多歌迷意猶未盡，2/20（五）至2/25（三）她將再度登上台北小巨蛋，舉行5場《江蕙演唱會 【無,有】 安可場》，採「實名登記抽選制」，已於去年11月公布中籤結果。許多歌迷已等不及聽到二姐的歌聲，2026/2/20（五）18:30（大年初四）2026/2/21（六）18:30（大年初五）2026/2/22（日）18:30（大年初六）2026/2/24（二）19:302026/2/25（三）19:306,800 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 1,880/ 800⚠️可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。🅿️車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。平日：40元/小時假日：60元/小時去年「無，有」演唱會，江蕙將原先編排的25首歌曲演出內容，大量刪減談話長度、無安可橋段，一共帶來逾40首歌曲，讓歌迷聽得過癮。這次的「安可場」對二姐而言，意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。