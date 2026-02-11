我是廣告 請繼續往下閱讀

36歲日籍強投菅野智之，今（11）日確定以1年510萬美元合約與科羅拉多洛磯達成加盟協議，他上季拿下10勝10敗、防禦率4.64成績，如今也成為球隊上季唯一拿下雙位數勝投的投手，ESPN甚至評估他有望扛下開幕戰先發。稍早菅野智之則於個人社群上傳戴著洛磯球帽、身穿日本國家隊戰袍的照片，表達仍將續戰經典賽的意願。菅野智之日職生涯12年皆效力讀賣巨人，累積136勝，是球隊近年來最具代表性的強投，2025年實現大聯盟之夢，1年1300萬美元加盟巴爾的摩金鶯，累積出賽30場，繳出10勝10敗、防禦率4.64成績，季後未獲金鶯續留，讓其成為自由球員，如今確定轉戰洛磯。菅野智之與洛磯簽下保障合約為510萬美元，另有激勵獎金，以及一名私人翻譯和一名教練，2人年薪約為17.5萬美元，此外，該合約還包括6張往返日本和美國的機票，每張機票價值高達1.2萬美元。洛磯上季僅拿下43勝119敗，為全聯盟墊底，球隊缺乏能穩定吃下局數的先發投手，成為戰績崩盤主因，菅野智之的加盟被視為先發輪值的「強心針」，外界推測，他有望在3月28日開幕戰擔任先發投手，成為輪值中老大哥與核心角色。菅野智之去年已表態為日本出戰WBC世界棒球經典賽，為職業生涯首度參與這項賽事，如今簽約洛磯，仍不影響經典賽出賽狀況，稍早菅野智之發布戴著洛磯球帽、身穿日本國家隊戰袍的照片，象徵為日本出賽的決心。