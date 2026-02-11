我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會加演場今（11）日上午11點開賣，粉絲準時點開Klook App排隊，以為有望。（圖／讀者提供）

▲鄧紫棋大巨蛋加演場今（11）日上午11點開賣，一開始拓元售票系統介面上，有許多票，但是以秒數的速度消失。（圖／翻攝自拓元售票網站）

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會加演場，在開賣8分鐘後，全數完售。（圖／翻攝自Trip.com App）

華語樂壇天后 G.E.M. 鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會台北站人氣爆棚，先前三場門票秒殺後，主辦單位緊急宣布加開 4 月 9 日場次，並於今（11）日上午 11 點全面開賣。天后魅力果然驚人，，有粉絲準時點開Klook App只見「排隊中」的轉圈畫面，隨即面臨「已售罄」的殘酷現實，紛紛在網路上哀號一票難求。本次台北大巨蛋場將於2026年4月9日至12日一連舉辦四場，這也是鄧紫棋生涯規模最大的巡演之一。今日上午11點加場開賣，同時也釋出了先前4月10日至12日的退票座位進行清票。據售票平台狀況顯示，開賣瞬間流量瞬間塞爆，Klook頁面一度出現排隊等待條，拓元售票系統的各區座位也在幾分鐘內迅速從「熱賣中」轉為「已售完」。除了拓元與Klook，官方合作平台Trip.com上的票券也顯示為「已售罄」。目前四場演出門票已全數售罄，是否還會再有零星票券釋出，仍待主辦單位進一步公告，沒買到的粉絲只能隨時留意官方訊息或是等待後續清票機會。