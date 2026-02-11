我是廣告 請繼續往下閱讀

這是一個很考驗人性的博弈，不懂節制的人本身就不適合玩。」

▲刮刮樂是每年過年台彩相當熱銷的即時彩券，不過也有不少人從來沒有買過，理由引爆討論。（圖/記者張嘉哲攝）

不是難中獎！刮刮樂一堆人堅持不玩理由「期望值全是負的」

因為刮刮樂的設計「不管是哪一款都是負期望值」，簡單來說，就是你越刮就會輸越多錢

▲刮刮樂百百種，每年也都會推陳出新，但是不管是哪一款，期望值絕對都是負的，意即「越刮會越虧錢」。（圖/記者張嘉哲攝）

就會讓玩家出現「中獎了！還好只虧1000元」、「再補1000元拼一張」，因為又搭上負期望值的特性，本來只輸1000元瞬間變成3000元

刮刮樂負期望值威力很大！正確玩法曝光

最終投入總成本64000元只拿回25000元，瞬間虧了39000元，完全就是上述所說，只要沒刮到超低機率的大獎，刮刮樂就讓你見識負期望值的威力有多大，你越刮就是越虧錢。

▲刮刮樂負期望值會讓你越刮越虧錢，不少人在「假性中獎」後會繼續補錢再拼，終究戰勝不了中獎機率。（圖/記者張嘉哲攝）

應該要以「設定預算，輸光就停」、「贏錢就收手」兩種概念去買刮刮樂

這週末即將迎來春節，一年一度刮刮樂盛典可以說是準備登場，許多民眾過年都會到彩券行購買刮刮樂試手氣，希望能中大獎沾喜氣。不過你是否有發現，不管頭獎再高、多少人在買，身邊依舊有很多親友每年根本完全沒興趣？近日就有網友討論「有人跟我一樣不玩刮刮樂的嗎？覺得是一種很可怕、抓準人性的遊戲！」貼文引起廣大迴響，許多人也已經收山多年未買刮刮樂。最近社群平台「Threads」不少人都發出刮刮樂幸運中獎的照片，就有網友貼文表示：「有沒有人也跟我一樣對刮刮樂超無感？看到很多中大獎的其實都是倖存者偏差而已」、「對刮刮樂真的好無感，每年大家過年都好瘋，疫情後過年都沒買過刮刮樂了，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是我！從來不玩刮刮樂，太懂自己會一直想凹」、、「曾經買1萬中8000，繼續凹，凹到最後全部輸光，每張都是負期望值是真的打不贏莊家的」。然而許多人從來不會去買刮刮樂的最大理由，就是跟「期望值」有關係，，這種經常會發生在「假性中獎」之後又硬凹的狀況，最後全部賠光成本。有玩過刮刮樂的應該都知道，台彩那種「差一號」、「差一個圖案」就中獎的設計，總是會讓玩家產生強烈的不甘心感，加上「假性中獎」的刮刮樂也非常多，於是今天假設民眾購買一張2000元的2000萬超級紅包，結果中獎1000元，，許多人都有類似經驗，因而不敢碰刮刮樂，就怕自己上頭。《NOWNEWS》記者去年在彩券行看過有大戶，在過年時直接包下一本2000萬超級紅包，只刮開QRCode就給店員掃，引起超多人圍觀，第一本只中24000元；大戶又加碼14000元繼續刮，第二本中26000元；繼續加碼12000元買第三本，最後拿回25000元，原本在第一本時只虧14000元，雖然如此，刮刮樂還是有其「正確玩法」，玩家絕對不要想要用大基數跟莊家拼，，說真的，在社群看到的中獎貼文真的很多都是「報喜不報憂」，因為更多的都是沒能發文輸錢的玩家，過年小試手氣絕對沒問題，但絕對不要用「靠刮刮樂獲利」的想法出現，祝大家幸運中大獎囉！