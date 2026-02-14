我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花山謎窯內部景觀，顯然非天然形成，但古人大規模開鑿此處石窟，採用的技術、用途都很神秘。（圖／翻攝自攜程網站）

位處「天下第一奇山」-黃山腳下的花山謎窯，是北緯30度「神祕線」上，唯一的石窟群奇觀，於20世紀末期被偶然發現，隨後吸引中國考古專家團隊紛紛走訪。與同在這條經緯線上的其它世界景觀，如百慕大三角海域、埃及金字塔一樣，花山謎窯的由來，正如其名稱一般，至今仍是謎團。花山謎窯的石窟有很多，大大小小約莫36個，並非全天然形成，而是有人工開鑿的痕跡，石窟中的鐘乳石，成長年齡已經超過1700年，按照時間線來看，石窟開鑿年代，應在晉朝之前，但具體期間仍不可考。比起開鑿時間更令世人不解的，還有石窟的具體用途。花山謎窯的恢弘、壯觀、玄奇結構，讓人難以相信是出自將近2000年前的古人之手，如此浩大的工程，在古代，說要耗費舉國之力也不為過，從石窟入口小這點來看，還無法同時容納太多工匠施工，所以也不可能是在短時間內完成，費時費力，後續開採出的巨量石料要運往何處也是問題。對於解釋不了的現象，部分科幻迷會因為花山謎窯剛好在北緯30度「神祕線」附近，認為它與外星人脫不了關係。然而，也有人依照古代的時空背景，從較理性的角度，推敲石窟的用途，或許與皇陵、屯兵、採石場、囤鹽、彈藥庫等有關。只不過，每種說法存在一定合理性的同時，也都有著無法自圓其說的硬傷，專家們迄今未能找到統一的確定答案，留給後世的是無盡的遐思，待有緣人破解。身為目前中國已知規模最大、謎團最多的古石窟遺址，儘管史書並未記載，但如今花山謎窯已位列中國國家重點風景名勝區、安徽省文物保護單位。