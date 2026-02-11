我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余祥銓（左起）、胡瓜、余天昨日現身鑽石舞台彩排活動。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲胡瓜笑說費玉清最愛插花賭江蕙（如圖）贏牌，但他每次都賭輸。（圖／寬宏藝術提供）

▲鑽石舞台之夜卡司還包含演出《世紀血案》遭到炎上的李千娜。（圖／說實話娛樂提供）

樂壇傳奇「小哥」費玉清自2020年正式封麥引退後，至今已過6年，行蹤始終保持神祕。昨（10）日資深藝人余天與胡瓜在為「鑽石舞台之夜」演唱會彩排時，意外揭露與費玉清的近況，余天感嘆現在根本聯繫不上本人，「他早就換電話了」，甚至詢問其胞兄張菲也未果，對方完全不肯鬆口，費玉清與好友們已澈底斷聯，形同人間蒸發。由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會即將於3月21、22日在台北流行音樂中心登場。昨日余天帶著兒子余祥銓現身彩排，被問到是否有機會邀請老友費玉清復出或站台？余天無奈透露，費玉清引退後生活極為低調，為了回歸平凡生活，早已更換聯絡方式。余天更進一步爆料，他曾試圖透過張菲打聽費玉清的近況，沒想到連張菲都守口如瓶，不肯說費玉清的新號碼。胡瓜也補充表示，雖然以前大家交情極深，但現在真的找不到人，「他有他自己的生活」，眾人選擇尊重費玉清淡出演藝圈的決定，不願過多打擾。雖然現在與費玉清失聯，但余天與胡瓜談起昔日秀場時光仍記憶猶新。兩人爆料費玉清私下節儉，可打麻將時卻有個「怪癖」，比起下場打，他更喜歡在旁「插花」賭牌桌輸贏，而且最愛插花江蕙的牌。胡瓜笑稱，費玉清常在半夜找牌咖，結果最後4家沒什麼輸贏，反而是插花的費玉清輸最多。余天更虧小哥輸錢會「心痛」，爆料有次在後台玩十三張，費玉清輸了幾千塊後，「第3天就跑掉了，因為太傷心」，幽默往事逗樂全場。即便少了費玉清跨刀，2026「鑽石舞台之夜」演唱會陣容依舊豪華。3月21日由余天、余祥銓父子及黃西田坐鎮，3月22日由金曲歌王蕭敬騰壓軸、李千娜加盟演出，其他卡司包含李翊君、王彩樺、翁立友、曾心梅、AKB48 Team TP 等。雖然李千娜因電影《世紀血案》風波遭到抵制，曾致電胡瓜是否應該要取消演出，但胡瓜認為她也是受害者，支持她如期上台。本次演出收益也將秉持公益精神，捐贈予「台中市私立十方社會福利慈善事業基金會」及「台大清寒希望獎助學金」，目前門票已於年代售票系統開賣。