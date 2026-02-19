我是廣告 請繼續往下閱讀

在浙江省湖州市德清縣西部，有一個中國國家級風景旅遊景點—莫干山，不僅坐擁中國「四大避暑勝地」之一頭銜，更有干將、莫邪在此鑄劍的傳說。莫干山得名較晚，現有傳世史料中，最早的記載是在明代的《嘉靖浙江通志》，山上有鑄劍池，又位處古代吳越境內，所以被與春秋時期干將、莫邪夫婦為吳王闔閭鑄劍於此傳說連結，取山名為莫干。在近代，莫干山是與廬山、北戴河、雞公山並列為中國四大避暑勝地的名山，不過深秋季節，當地有許多蛇類出沒，莫干山當地農民盛傳，山頂有一條紅色的「蛇王」，因此莫干山也被稱為「蛇山」。莫干山區蛇類眾多，在鄰近的德清縣子思橋村，甚至還有「中國第一蛇村」之稱，致力於科研和特色旅遊，發展出獨特的觀光「蛇文化」。近年，因為年輕人無意接手，子思橋村的養蛇業起了變化，養蛇戶數比起尖峰時期，銳減到僅剩4成左右。不過莫干山麓、群山環繞的幽雅美景，仍給鄰近村鎮帶來不小的觀光商機。