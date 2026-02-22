我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在六盤山國家級自然保護區出沒的金錢豹。（圖／翻攝自人民日報）

六盤山位於寧夏西部，是中國最年輕的山脈之一，當地人常說的「鬼門關」，就在六盤山地區的二龍河附近。二龍河景區是涇河發源地之一，也是涇河與渭河的分水嶺，河道蜿蜒貫穿山谷，形成流泉瀑布與奇峰連綿的地貌。中國民間素有「鬼門關、山套山，進去容易出來難」的說法，但究其原因、無關神秘，「鬼門關」實為8公里長的峽谷，那裡經常瀰漫大霧，晚上陰風陣陣，不時還有野生動物躥出。二龍河鬼門關景區若沒有專業導遊帶領，一般不允許進入。主要原因有三：1. 六盤山森林面積覆蓋之大，鬼門關之處有許多原始森林，遍布竹子、荊棘以及喬灌木，一不小心碰到尖銳植物，容易受傷。2. 長達8公里的鬼門關峽谷，乍聽之下並不長，但峽谷中經常有霧，下雨時更是濕滑難走，行人容易迷失方向，一不小心則有摔落河谷的風險。3. 二龍河景區原始森林眾多，野生動物也多，當中比較危險的是金錢豹，牠們行動敏捷、攻擊力不容小覷，若是遇上不熟悉當地環境的落單遊客，危險性就會比較大。