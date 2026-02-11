我是廣告 請繼續往下閱讀

▲33歲的鄧紫棋（右）和31歲的男友Mark感情十分穩定，2018年認愛後交往至今。（圖／Mark IG＠markjoonjie）

▲Mark的外公王國旌（左）是美豔女星關之琳（右）的第一任丈夫。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲Mark（中）的媽媽Jannine Wong（右）是高檔餐廳老闆，妹妹Joyce（左）則是香港主持人。（圖／Jannine Wong IG@janninewongchingyi）

鄧紫棋和造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）愛情長跑8年，曾一度傳出在泰國祕密結婚，當時鄧紫棋無奈透過經紀人否認，強調她還未婚，大家不用急著喊恭喜。不過鄧紫棋與Mark感情相當穩定，在粉絲眼裡登記只不過是早晚的事；Mark身分背景也不簡單，他的外公王國旌是港圈美人關之琳的第一任丈夫、香港知名富商，媽媽則是高檔餐廳的經營人，因此Mark絕對是名副其實的高富帥。鄧紫棋今年4月即將在台北大巨蛋舉行演唱會，門票一開賣就被秒殺，人氣超旺，鄧紫棋的一舉一動也備受關注。2020年時，鄧紫棋曾在社群貼出一系列身穿白紗的照片，當時被粉絲誤會已經結婚，甚至傳出她在泰國海邊辦婚禮的消息，謠言甚囂塵上。鄧紫棋當時只好透過經紀人發聲否認，強調自己在法律上還是單身。不過鄧紫棋與Mark確實交往多年，不僅感情穩定還稱得上是門當戶對，因為Mark的家庭背景也不簡單。Mark的外公王國旌出自上海經營紡織業的名門望族王家，王國旌後來也走上經商之路，成為香港金融貿易公司的老闆，更是港圈美人關之琳的第一任丈夫，在香港知名度頗高。Mark的媽媽Jannine Wong則是香港高檔義大利餐廳「Room28」的經營者，該餐廳在香港上環有「名人飯堂」的封號，價位不便宜，出入的顧客都是政商名流，Jannine Wong也因此結識許多名媛貴婦，在港圈頗具威望。Mark的妹妹則是主持人Joyce Ngai（魏韵芝），她畢業於英國倫敦政治經濟學院，曾在2016年參加過香港小姐選美，雖然止步20強，但也因此被香港無綫電視相中，出道成為主持人，曾主持過《東張西望》、《流行都市》等香港節目。由此可見Mark一家人都不簡單，而他自己目前是鄧紫棋的造型師，經常跟著鄧紫棋全世界跑，陪伴女友工作，成為鄧紫棋最大後盾。Mark 2024年6月還曾安排媽媽跟妹妹乘坐私人飛機前往中國青島觀看鄧紫棋演唱會，由此可見全家人都很喜歡鄧紫棋，包機的舉動也可看出他們家的財力不一般。