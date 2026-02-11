我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月11日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上聖安東尼奧馬刺的比賽。勇士目前拿下29勝19敗，暫居西區第8名，馬刺則是拿下36勝16敗，暫居西區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：大通中心比賽時間：台灣時間2月12日（四）上午 11：00勇士近10場僅取得4勝6敗，目前戰績為29勝25敗，排名暫居西區第8，落入附加賽邊緣。近10場場均得分約110.8分，火力因球星缺陣而明顯下滑。勇士正經歷嚴重的傷兵潮，教練柯爾（Steve Kerr）目前高度依賴格林（Draymond Green）的組織以及穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（ Brandin Podziemski）等年輕球員支撐。在全明星休賽期前，球隊首要任務是維持勝率，等待柯瑞與波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）回歸合體。觀戰重點：：近10戰7勝3敗、馬刺勢不可擋馬刺近10場取得7勝3敗的佳績，場均攻下116.8分。球隊展現了極佳的化學反應，場均28.3次助攻與7.9次阻攻均傲視聯盟。文班亞馬（Victor Wembanyama）狀態火熱，近10場場均22.5分、11.8籃板，是球隊的防守核心；新秀卡斯特（Stephon Castle）近期也有單場40分的亮眼表現。08:00 老鷹VS黃蜂08:00 魔術VS公鹿08:00 巫師VS騎士08:30 76人VS尼克08:30 活塞VS暴龍08:30 籃網VS溜馬08:30 公牛VS塞爾提克09:00 火箭VS快艇09:00 灰狼VS拓荒者09:00 鵜鶘VS熱火10:00 太陽VS雷霆10:00 金塊VS灰熊10:00 爵士VS國王11:00 勇士VS馬刺📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08:30 76人VS尼克、11:00 勇士VS馬刺NBA League Pass、Line Today。