NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月11日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上聖安東尼奧馬刺的比賽。勇士目前拿下29勝19敗，暫居西區第8名，馬刺則是拿下36勝16敗，暫居西區第二，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

金州勇士（2919敗）vs 聖安東尼奧馬刺（3616敗）

比賽地點：大通中心

比賽時間：台灣時間2月12日（四）上午 11：00

 勇士觀戰焦點：柯瑞、巴特勒缺陣、勇士戰力大打折扣

勇士近10場僅取得4勝6敗，目前戰績為29勝25敗，排名暫居西區第8，落入附加賽邊緣。近10場場均得分約110.8分，火力因球星缺陣而明顯下滑。勇士正經歷嚴重的傷兵潮，教練柯爾（Steve Kerr）目前高度依賴格林（Draymond Green）的組織以及穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（ Brandin Podziemski）等年輕球員支撐。在全明星休賽期前，球隊首要任務是維持勝率，等待柯瑞與波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）回歸合體。


觀戰重點：

  1. 殘陣如何應戰？
  2. 誰能扛起火力？
  3. 板凳誰能挺身而出？

馬刺觀戰焦點：近10戰7勝3敗、馬刺勢不可擋

馬刺近10場取得7勝3敗的佳績，場均攻下116.8分。球隊展現了極佳的化學反應，場均28.3次助攻與7.9次阻攻均傲視聯盟。文班亞馬（Victor Wembanyama）狀態火熱，近10場場均22.5分、11.8籃板，是球隊的防守核心；新秀卡斯特（Stephon Castle）近期也有單場40分的亮眼表現。


  1. 能否把握勇士傷兵潮？
  2. 文班亞馬在展全明星身手？
  3. 後場雙核能否發揮？

🏀NBA賽程（台灣時間2/12

08:00 老鷹VS黃蜂


08:00 魔術VS公鹿


08:00 巫師VS騎士


08:30 76人VS尼克


08:30 活塞VS暴龍


08:30 籃網VS溜馬


08:30 公牛VS塞爾提克


09:00 火箭VS快艇


09:00 灰狼VS拓荒者


09:00 鵜鶘VS熱火


10:00 太陽VS雷霆


10:00 金塊VS灰熊


10:00 爵士VS國王


11:00 勇士VS馬刺


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08:30 76人VS尼克、11:00 勇士VS馬刺

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

