▲陳佩賢（左）擔任一日婚禮歌手，新娘（中）是她的粉絲，驚喜由新郎（右）一手策劃。（圖／福茂唱片提供）

福茂唱片「新世代OST女王」陳佩賢近期氣勢如虹，在湖南衛視大型音樂綜藝《聲鳴遠揚》中成功挺進前10名，累積高人氣與導師肯定。日前她更悄悄接下一項超級任務，受邀擔任一名忠實粉絲婚禮的驚喜嘉賓。原來新郎為了圓新娘的夢，早在半年前就祕密佈局，當陳佩賢無預警現身婚禮現場，深情獻唱被封為「新一代婚禮國歌」的《鹹酸甜》時，新娘當場驚喜爆哭，現場幸福指數瞬間破表，陳佩賢還順道當了證婚人。這場驚喜行動由新郎精心策劃，只為給愛妻一個難忘回憶。當天新娘原以為只是單純的音樂播放環節，沒想到新郎突然高喊：「讓我們歡迎陳佩賢！」本尊隨即拿著麥克風步入會場。除了獻唱代表兩人7年感情寫照的〈鹹酸甜〉，陳佩賢更受邀擔任婚禮證婚人，親自上台見證這對新人的愛情誓言。她溫暖的嗓音與親切的互動，不僅讓新娘感動落淚，直呼是人生最感動的一刻，也讓在場賓客見證了這位新世代女聲的親和魅力。對這對新人來說，〈鹹酸甜〉意義非凡。新娘表示，當初偶然聽到這首歌的旋律便深深著迷，歌詞中描繪生活柴米油鹽的酸甜苦辣，正如兩人一路走來的情感歷程。陳佩賢清澈且富含情感的演繹，成為他們決定攜手共度餘生的主題曲。近來《鹹酸甜》也頻頻受邀在婚禮上演出，成為許多新人指定的幸福BGM（背景音樂）。來自馬來西亞的實力女聲陳佩賢，2025年下半年交出了一張漂亮的成績單。在《聲鳴遠揚》節目中，她一路過關斬將殺入前10強，精湛唱功獲得那英、華晨宇重量級導師的一致讚賞。節目播出期間，她的微博粉絲數短時間內暴增超過7萬人，商演與合作邀約更是接踵而至。陳佩賢表示，這一年不僅是成績的突破，更是音樂路上的重要成長旅程。隨著人氣水漲船高，陳佩賢的全新音樂計畫也已蓄勢待發。她透露目前正緊鑼密鼓籌備新單曲及多首影視OST（原聲帶）合作，預計在農曆年後陸續推出。經紀人也特別叮囑她把握返鄉過年的假期好好充電，因為年後隨著新作品啟動，將迎來密集且長期的宣傳期。陳佩賢對此充滿期待，承諾將以最佳狀態迎接挑戰，以更多好作品回饋支持她的樂迷。