2025年房市冷淡，不過交屋潮不間斷！台灣房屋根據內政部統計近年核發住宅使照宅數，發現2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的新高！但使用執照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房市景氣慘淡時期，又面臨大量交屋潮，市場難免有較大盤整壓力。
創29年來交屋高峰 迎來盤整壓力
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其2021到2022年核發住宅建照宅數連續兩年超過17萬宅，為近30多年來最大量，而一般建築工期約3到5年，因此2021到2022年合計超過35萬宅的推案高峰，就在2024到2027年成為交屋高峰，使房市賣壓沉重的傳言在市場瀰漫。
張旭嵐指出，房市在景氣起伏的時期遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低，在業者「減量經營」的情況下，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。
台中、桃園重劃區開發熱絡 使照數衝高
觀察全台各縣市2025年的核發住宅使照宅數，以台中市將近2.7萬宅高居全國之冠，桃園市則以約2.57萬宅居次；六都當中，台北市核發住宅使照宅數最少，去年全年僅有8563宅。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中、桃園近年新興重劃區開發熱絡，尤其是海線區域，包括台中的台中港市鎮中心，以及桃園的觀音草漯、大園客運園區等地，近期完工量體可觀，促使兩市的核發住宅使照量衝高。
陳定中指出，由於交屋潮將使低屋齡新成屋的供給明顯放大，所以新成屋市場受交屋潮的影響，會比預售屋及中古屋市場更鮮明；而在區域分布方面，供給量大新興重劃區，所受衝擊也會高於長年推案稀缺的成熟蛋黃區，短期賣壓上升的程度相對有感，轉售屋主先跑先贏的氣氛也相對濃厚。
資料來源：台灣房屋、內政部、台灣房屋集團趨勢中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
