我是廣告 請繼續往下閱讀

第1名：東橫INN（東横イン）

第2名：APA飯店（アパホテル）

日本飯店林立，住宿選項眾多，部分大型連鎖商務飯店數量更是多達上百間，亦有以較佳舒適度和相對較低的價錢獲得好評的飯店，在日本民眾心目中，究竟哪一家商務飯店CP值最高？日媒近期進行一項調查，解答了這一問題。日本媒體「ねとらぼ」在問卷網站「Voice Note」的協助下，以全國30歲到40歲民眾為對象，針對「CP值最高的商務旅館」為主題進行了問卷調查。結果得出，在全日本擁有360家分店的東橫Inn成為冠軍，日媒評價，東橫Inn總是給人一種安心感。獲得第1名的「東橫INN」得票率達12.1％。東橫INN自1986年於東京都大田區創立後，目前分店已遍布日本47個都道府縣，並進軍韓國、德國、法國等海外市場。日媒指出，東橫INN雖然客房設計簡潔、無過多裝飾，但透過全店標準化的設備與穩定一致的服務品質，提供不變的安心感。單人房配置雙人尺寸床鋪、雙人房配置Queen Size床鋪，以及免費提供講究在地食材的早餐，或許正是其獲得支持的原因。第2名是得票率11.8％的「APA飯店」，1984年在石川縣金澤市開設第一家分店後逐步擴張，強調「高機能性」、「符合環保的空間」為概念，主張「新都市風格飯店」理念。APA HOTEL在47個都道府縣設有300家以上的飯店，為了縮短顧客等候時間，也導入了「一步驟訂房」、「1秒Check-in」、「1秒Check-out」等服務。透過官方網路訂房平台「アパ直」預訂，主打無需比價就享有最低價格；成為會員後，依住宿次數獲得現金回饋。第3名：Dormy Inn第4名：Route Inn第5名：SUPER HOTEL第6名：三井花園飯店第7名：里士滿飯店第8名：JR西日本Via Inn飯店第9名：康福特飯店第10名：大和ROYNET飯店