我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉亦菲單部作品片酬就高達台幣2.28億。（圖／劉亦菲IG@yifei_cc）

中國女星劉亦菲有「神仙姐姐」的稱號，不只有仙氣滿滿的美貌，還曾出演過多部經典影視作品，單部作品片酬就高達5000萬人民幣（約新台幣2.28億元）。但她自從2023年拍完《玫瑰的故事》後，已近2年未進組拍戲，引發外界熱議。據悉，劉亦菲長期不拍戲的主因，在於她對劇本品質的堅持以及超高片酬，她還曾表示只願接非拍不可的戲。這也導致她在影視寒冬預算緊縮的現況下，許多合作都因資金與條件無法達成共識而告吹。中國影視產業近年進入寒冬期，開拍項目與製作預算普遍下降，但劉亦菲仍維持單部作品5000萬人民幣的頂級身價，且明確表示不願隨市場調降酬勞。這也導致她能選擇的項目相對有限，使她在近期流出的「未進組演員天數排行」中高居第二名。雖然這讓劉亦菲曝光率下降，但她寧可為了合適的條件與預算僵持，也不願妥協接拍不符合期待的作品。不過劉亦菲曾在訪談中透露，現階段她不追求作品數量，而是重視角色帶來的興奮感，只願接演「非拍不可」的戲，不為維持熱度而勉強進組。雖然目前處於空窗期，但外界傳出包括《去有風的地方》第二季、《咸雪》及《宴三合》等劇組，都有意向她遞出橄欖枝，只是截至目前為止尚未有正式定案的消息。劉亦菲15歲出道便以《金粉世家》驚豔大眾，隨後在《天龍八部》飾演王語嫣、《神鵰俠侶》飾演小龍女，憑藉脫俗的清冷氣質奠定了「神仙姐姐」的地位。2020年她更跨足好萊塢，主演迪士尼真人版電影《花木蘭》，成為首位走向國際的華人迪士尼公主。在深耕電影圈多年後，劉亦菲近年重回電視劇，展現了強大的扛劇能力與演技層次。從《夢華錄》聰慧自立的趙盼兒，到《去有風的地方》治癒系女神許紅豆，再到2024年爆紅的《玫瑰的故事》，她成功打破「花瓶」標籤，細膩詮釋現代女性在愛情與自我的成長。這幾部作品不僅口碑流量雙豐收，更帶動了取景地的旅遊熱潮，證明她無論在古裝還是現代劇中，都是收視與商業價值的保證。