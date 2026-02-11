我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《航海王2》即將於3月10日全球獨家上線，今日公開正式預告。（圖／Netflix提供）

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，並在今（11）日公開全新正式預告，大家最關注的角色「喬巴」也首度曝光，引發外界期待。除此之外，Netflix也同時宣布將於全世界舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，而台灣也將參與其中！預計將於3月14日週六，號召全台灣的粉絲齊聚高雄，舉辦草帽海賊團盛大遊行！《航海王2》今日釋出史詩級全新正式預告，草帽海賊團在酒吧中舉杯慶祝成功抵達偉大航道，魯夫熱血高喊：「我的同伴們，我們組成了一支出色的海賊團，成功抵達偉大航道，現在距離夢想更進一步了！」然而歡笑過後，真正的試煉才正要開始，梅利號闖過顛倒山的洶湧急流、深入危險叢林、甚至遭遇巨大恐龍，預告也警告：「偉大航道危機四伏，不要隨便信任別人」。而最受期待的角色「喬巴」也正式在預告中首度公開。除此之外，Netflix也同時宣布將舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，邀請粉絲在3月10日首播前，與草帽海賊團一同啟航，展開屬於自己的「偉大航道之旅」。台灣場將在3月14日前進高雄，邀請全台粉絲穿上最帥氣的海賊裝扮，一同參與主題活動，慶祝這趟精彩的航海之旅。事實上，本次預告是繼2025年Tudum活動曝光後，首度正式揭曉備受期待的新角色「喬巴」。喬巴天真地提問：「海賊是什麼？」他的人生導師西爾爾克醫生溫柔回應：「海賊熱愛冒險、擁有夢想，而且絕不輕言放棄」。這份精神，也成為偉大航道旅程的核心信念。初次見到喬巴的魯夫興奮大喊：「那是什麼東東！」而喬巴也開心地說：「我從來沒玩得這麼開心耶！」令人更加期待他的加入將為團隊帶來什麼樣的火花。第2季中，一股關鍵全新勢力——神祕刺客秘密組織「巴洛克華克（Baroque Works）」也正式浮上檯面。副社長Miss ALL星期天 (Miss All-Sunday)（蕾拉・阿波娃 飾），也是大家熟知的妮可・羅賓，冷靜現身對魯夫說道：「你就是草帽海賊團的船長啊？蒙其・D・魯夫」，伴隨「同伴會在你眼前一個個死去」等不祥警告，巴洛克華克成員星期三小姐 (Miss Wednesday)（查莉絲拉・錢德蘭 飾）、5號先生 (Mr. 5)（卡姆魯斯・強森 飾）、黃金週小姐 (Miss Goldenweek)（蘇菲亞・安妮・卡魯索 飾）等人來勢洶洶，預告中更直言：「這些巴洛克華克的傢伙與眾不同，他們實力超強」。面對步步逼近的威脅，魯夫大喊：「團結一心！」騙人布也宣告：「要開戰了！」預告最後點出旅程的真諦：「有時候你會到達從未想過的地方，也會結識同伴，這正是踏上旅程的意義」。一場更加壯闊、熱血的冒險，即將展開。